طريقة عمل عصير قمر الدين.. حضريه بأكثر من وصفة سهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل عصير قمر الدين من أكثر الأشياء التي تبحث عنها ربات المنازل، لتحضيره خلال شهر رمضان، حيث إنه من العصائر سهلة التحضير والإعداد بطريقة بسيطة، ويمكنك اتباع أكثر من وصفة وطريقة لعمله.

وعرضت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل عصير قمر الدين، وذلك من خلال برنامجها «أميرة في المطبخ» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل عصير قمر الدين

لفة قمر الدين

سكر

ماء مغلى

طريقة عمل عصير قمر الدين

انقعى قمر الدين مع ماء مغلي على نار.

ارفعي قمر الدين مع مياه أو لبن والسكر ثم إضربيه في الخلاط وقدميه باردا.

ويقدم «هن» أيضًا، طريقة أخرى لعمل عصير قمر الدين في المنزل، بدلًا من شرائه من الخارج، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، لذلك اصنعيه في منزلك لضمان سلامة جودته.

طريقة عمل عصير قمر الدين

قطعي قمر الدين إلى شرائح أو مكعبات أو قطع صغيرة حتى يسهل ذوبانه.

ضعي قطع قمر الدين في ماء ملغي على النار، حتى يذوب ويصل إلى سُمك مناسب.

اخلطي قمر الدين بالسكر، ثم اضرب المزيج في الخلاط.

اتركيه حتى يبرد، ثم يوضع الثلج على العصير عند تقديمه للضيوف.

مهلبية قمر الدين

ويمكنك أيضًا تحضير مهلبية قمر الدين في المنزل، بدلًا من شرائها من الخارج.

مقادير عمل مهلبية قمر الدين

4 أكواب عصير قمر الدين

نصف كوب سكر

4 ملاعق كبيرة نشا

زبيب

جوز هند

طريقة عمل مهلبية قمر الدين

ضعي عصير قمر الدين في إناء على النار ثم ضيفي له السكر ويقلب جيدًا.

ضعي النشا في الماء، وقلبي حتى يُذاب، ثم ضيفيه على قمر الدين، ويقلب الخليط حتى الغليان.

يصب في الكاسات أو الأطباق ويتم تزينيه بجوز الهند والزبيب على الوجه ثم يقدم باردًا.