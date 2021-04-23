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الامارات | وزارة الصحة اليابانية تقر عقار "باريسيتينيب" لعلاج مرضى "كورونا"

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طوكيو -د ب أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة اليابانية تقر عقار "باريسيتينيب" لعلاج مرضى "" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  أعلنت وزارة الصحة اليابانية أنها أقرت استخدام  "باريسيتينيب" وهو علاج التهاب المفاصل الروماتويدي من في علاج مرضى كوفيد-19. وأقرت الوزارة استخدام العقارلمرضى الالتهاب الرئوي الذين يحتاجون إلى أوكسجين في العلاج، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.
وتعتزم اليابان اليوم الإعلان عن حالة الطوارئ مجددا في طوكيو وثلاث محافظات أخرى، حيث تواجه المناطق موجة أخرى من الإصابات بكوفيد-19.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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