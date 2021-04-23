الامارات | وزارة الصحة اليابانية تقر عقار "باريسيتينيب" لعلاج مرضى "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة اليابانية تقر عقار "باريسيتينيب" لعلاج مرضى "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة اليابانية أنها أقرت استخدام "باريسيتينيب" وهو علاج التهاب المفاصل الروماتويدي من في علاج مرضى كوفيد-19. وأقرت الوزارة استخدام العقارلمرضى الالتهاب الرئوي الذين يحتاجون إلى أوكسجين في العلاج، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتعتزم اليابان اليوم الإعلان عن حالة الطوارئ مجددا في طوكيو وثلاث محافظات أخرى، حيث تواجه المناطق موجة أخرى من الإصابات بكوفيد-19.

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