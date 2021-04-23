الامارات | حتى أعلى قمة في العالم.. لم تسلم من «كوفيد-19»

شكرا لقرائتكم خبر عن حتى أعلى قمة في العالم.. لم تسلم من «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن متسلق جبال نرويجي أدخل مستشفى في النيبال كان يأمل بتسلق قمة إيفرست، أنه مصاب بمرض كوفيد-19 ما وجّه ضربة إلى الآمال بمعاودة النشاط على سطح العالم.

وبعد موسم 2020 الذي قضى عليه الوباء مسبباً أضراراً كبيرة للقطاع السياحي، خففت النيبال أخيراً قواعد الحجر الصحي للزوار على أمل استقبال المتسلقين مجدداً في الموسم الذي سيبدأ قريباً.

وقال إرليند نيس لـ«وكالة فرانس برس» عبر «فيس بوك»: «شخصت بإصابتي بكوفيد-19. أنا بخير (...) المستشفى يعتني بي».

وعلى صفحته، شارك المتسلق صوراً لمخيم قاعدة إيفرست الواقعة على ارتفاع 5364 متراً فوق مستوى سطح البحر، ومقاطع فيديو لإجلائه في 15 أبريل بهليكوبتر.

وأفادت محطة التلفزيون النرويجية «إن آر كيه» التي أجرت مقابلة معه بأن مرشداً في مجموعته ثبتت إصابته بكورونا أيضاً.

وقال مستشفى في كاتماندو إنه يعالج آخرين مصابين بكوفيد-19 من إيفرست دون تحديد العدد.

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