مكياج عصري للمحجبات من شهد ناصر

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 أبريل 2021 01:34 مساءً - تعتقد السيدة المُحجبة أنَّ صيحات المكياج لا تتلاءم مع الحجاب، أو أنّه لا يُمكن إبرازه بطريقة صحيحة من خلاله، ولكن أكدت لنا اليوتيوبر ومدونة الجمال والعناية بالبشرة الأردنية، شهد ناصر، العكس؛ حيث اعتمدت عدة أفكار لمكياج عصري مواكب لخطوط الموضة ويليق بالفتاة التي تميل للمظهر الجريء والمميز، فإليك بعض الأفكار من أحدث إطلالاتها.



ظلال العينين اللامع بأسلوب شهد ناصر

شهد ناصر بمكياج لامع للعينين -الصورة من حسابها على الانستغرام



تحتار الكثيرات من الفتيات بطريقة تطبيق مكياج العينين اللامع مع الحجاب، ولنساعدكن اخترنا لكُنَّ هذه الإطلالة من شهد ناصر، التي تزينت فيها بمكياج العينين الذهبي في الجفن المتحرك للعينين مع الأيشادو البني في كسرة العين وأسفلها، ورسمت عينيها بالكحل الأسود السائل، فيما اختارت اللون الزهري لتطبيق أحمر الشفاه والبلاشر.

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شهد ناصر بمكياج عينين بلونين مختلفين

شهد ناصر بمكياج عينين بلونين مختلفين -الصورة من حسابها على الانستغرام



برزت صيحة مكياج العينين بلونين مختلفين بشكل كبير في عالم الجمال، لذا تزينت شهد ناصر بمكياج العينين الفسفوري في مدمع العين وبدايتها مع أيشادو بني من منتصف العين إلى الخارج، وطبقت أيلاينر أسود ناعم للعينين مع مكياج بني ناعم؛ حتى لا يصبح مظهرها مبالغاً فيه.



شهد ناصر بمكياج بني بطبعات النمر

شهد ناصر بمكياج بني بطبعات النمر -الصورة من حسابها على الانستغرام



في لوك عصري غريب ومميز، ظهرت شهد ناصر بمكياج مرتكز على درجات اللون البني؛ حيث استخدمت اللون البني على الجفن المتحرك مع رموش سوداء اصطناعية وأيلاينر أسود مسحوب بأسلوب ناعم، وزينت عينيها برسومات اللون الأسود بأسلوب طبعات النمر مع أحمر الشفاه البني.

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مكياج العينين الأصفر من شهد ناصر

شهد ناصر بمكياج اصفر للعينين -الصورة من حسابها على الانستغرام



لمظهر جريء ولافت للأنظار، طبقت شهد ناصر مكياجاً أصفر للعينين بأسلوب ناعم مسحوب للخارج، وأكملته بأيلاينر أسود ناعم مع أحمر الشفاه الأحمر وبلاشر بني ناعم لخيار مناسب لمختلف المناسبات الصيفية مع الأزياء الحيادية؛ حتى لا يصبح مظهرك مبالغاً به.



شهد ناصر بمكياج فوشيا للعينين

شهد ناصر بمكياج فوشيا مع الايلاينر الغرافيكي -الصورة من حسابها على الانستغرام



تفضل شهد ناصر استخدام الأيشادو الفوشيا في العينين بعدة أساليب، ومن أحدث إطلالاتها استخدمت أيشادو لامعاً على الجفن المتحرك ومسحوباً للخارج بأسلوب الأيلاينر الغرافيكي مع الماسكرا السوداء، واستخدمت أحمر الشفاه اللامع باللون الفوشيا مع بلاشر بني، وفي إطلالة أخرى رسمت عينيها بالكحل الأسود الغرافيكي مع الأيشادو الفوشيا والبلاشر الزهري الناعم، فيما اختارت أحمر الشفاه باللون المشمشي الداكن.



تطبيق أحمر الشفاه الأسود من شهد ناصر

شهد ناصر باحمر الشفاة الاسود -الصورة من حسابها على الانستغرام



لخيار مميز وجريء بألوان المكياج الداكنة، اعتمدت شهد ناصر مكياج العيون باللون البني مع رسمة ناعمة بالأيلاينر الأسود والماسكرا السوداء، مع بلاشر زهري وطلاء الشفاه باللون الأسود الداكن لمظهر غريب ولافت.

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