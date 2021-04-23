أفضل مستحضرات البلاشر لربيع وصيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 أبريل 2021 01:34 مساءً - مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف والربيع في البلدان العربية، يجب عليكِ أن تُجري بعض التعديلات لاختيار المنتجات الجمالية المناسبة لهذا الموسم؛ حيث إن الحر والرطوبة يجعلان البشرة تتعرق وتصبح دهنية، ولأن البلاشر من أكثر المنتجات التي تواجه النساء بعض الصعوبة في اختيارها؛ فسوف نرصد لكِ اليوم أفضل مستحضرات البلاشر التي تناسب الأجواء الحارة، وبألوان مواكبة لموضة ربيع وصيف 2021.



بلاشر كريمي من نارس NARS The Multiple in Copacabana

بلاشر كريمي من نارس NARS The Multiple in Copacabana



يفضَّل استخدام البلاشر الباودر في الشتاء؛ حيث إنه يتكتل في فصل الصيف، ويُنصح باستبداله ببلاشر كريمي خفيف، ولكنه لا يدوم لفترة طويلة على البشرة، كما أنه يبدو سميكاً في حال وضْع أكثر من طبقة منه، ويعمل هذا المنتج من نارس على إبراز الملامح بشكل جميل؛ حيث ينحت الخدود ويضفي عليها مظهراً مميزاً فقط بتمريره على خدّيكِ، والتمتّع بسحنة مضيئة ومشرقة ملوّنة بتدرج لافت وجميل.

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بلاشر كريمي من شانيل les beiges stick blush Chanel

بلاشر كريمي من شانيل les beiges stick blush Chanel



يصقل هذا القلم الوجه ويعزز الإشراقة الصحية الطبيعية بلمسة من اللون على الخدين ليمنحهما مظهراً مخملياً، ويتميز بخلاصة القطن والورد وشمع النحل، ليلعب دوراً مهماً في ترطيب البشرة، ولاستخدامه ضعي قلم أحمر الخدود مباشرة على أعلى الخدين، ثم مددي اللون بطرف الإصبع، مع القيام بحركات دائرية باتجاه طرفي الجبين من أجل منح ملامح الوجه ارتفاعاً، أو مددي باتجاه الشفتين لمنح الوجه طولاً أكثر.

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بلاشر كريمي من فور إيڤر Ultra HD Blush Palette MAKE UP FOR EVER

بلاشر كريمي من فور إيڤر Ultra HD Blush Palette MAKE UP FOR EVER



يحتوي هذا البلاشر من فور إيفر على باليت يضم 12 لوناً مختلفاً من البلاشر الكريمي الذي يمنحك مظهراً ناعماً سهل التطبيق، يضفي الحيوية على المكياج بلمحة طبيعية من اللون، ويضم عدة ألوان صيفية مناسبة لموضة هذا العام، وتتناسب مع ألوان البشرة كافةً.

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بلاشر مشمشي من ديور DIOR BACKSTAGE ROSY GLOW

بلاشر مشمشي من ديور DIOR BACKSTAGE ROSY GLOW



من علامة ديور اخترنا لكنَّ أحمر خدود عالمياً يُعَدُّ سلاح فناني مكياج Dior؛ حيث يضفي مظهراً مميزاً على الخدين بلونه المشمشي الطبيعي، للحصول على تأثير متوهج منعش مناسب لإطلالاتك المختلفة.

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