مكياج وتسريحات النجمات في الأوسكار خلال الـ5 سنوات الأخيرة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 أبريل 2021 01:34 مساءً - مع اقتراب موعد حفل أوسكار 2021 Oscars Award Academy ، الـ93، نعود الى الوراء خمس سنوات، الى إطلالات نجمات حُفرت في الذاكرة، ولا يزال كثيرون يتذكرونها، ليس لأنها معقدة أو متكلفة، بل لأنها كانت ناعمة جداً وأنثوية، سواء لناحية أساليب المكياج، أو تسريحات الشعر. فتابعينا في هذا المقال، حيث نرصد مكياج وتسريحات مجموعة من النجمات العالميات في حفل الأوسكار خلال الـ5 سنوات الأخيرة.



مارغوت روبي أوسكار 2020

مارغوب روبي(الصورة من حساب خبيرة المكياج باتي دوبروف على انستغرام)

إطلالة النجمة مارغوت روبي Margot Robbie في أوسكار 2020 كانت مفعمة بالجمال والأنوثة، فكعادتها اختارت مكياجاً ساحراً وتسريحة شعر ناعمة، ما جعل طلتها على السجادة احمراء تتميز بالرقي والجمال، حيث اختارت مكياج الشفاه الأحمر الصارخ ومكياج العيون الخفيف، الى جانب تسريحة الشعر المموج المنسدل مع الغرة الجانبية.

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كايت بوسورث أوسكار 2019

كايت بوسورث في أوسكار 2019(الصورة من حسابها على إنستغرام)

أما في أوسكار 2019، فكانت الإطلالة الأجمل من نصيب النجمة كايت بوسورث Kate Bosworth ، والتي اعتمدت فيها مكياج العيون الذهبي البراق وأحمر الشفاه الخوخي، وتسريحة الكعكة المرتفعة مع الغرة النصفية المشدودة.

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إيما ستون أوسكار 2018

إيما ستون أوسكار 2018 (الصورة من حسابها على إنستغرام)

في أوسكار 2018، لفتت النجمة الجميلة إيما ستون Emma Stone الأنظار بإطلالتها الأنثوية الراقية، لتصبح من الإطلالات الخالدة لهذا الحفل السنوي، حيث اعتمدت مكياجاً زهرياً مشرقاً عادت فيه الى مرحلة الثمانينات، مع خطوط الأيلاينر الأسود في موازاة الجفون العليا، وتسريحة الكاريه المستقيم.

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روث نيغا أوسكار 2017

روث نيغا في أوسكار 2017 (الصورة من حسابها على إنستغرام)

تعد إطلالة النجمة روث نيغا Ruth Negga في حفل جوائز الأوسكار 2017، إحدى أجمل الإطلالات على مر السنوات، حيث اعتمدت فيها تسريحة الشعر المرفوع المزين ببوندانا مرصع بالياقوت، والمكياج الأحمر القرمزي الموحد، الذي جاء متناغماً آنذاك مع فستانها الأحمر الأنيق.

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جنيفر لورنس أوسكار 2016

جنيفر لورنس في أوسكار 2016(الصورة من حسابها على إنستغرام)

في أوسكار 2016، ظهرت النجمة جنيفر لورانس Jennifer Lawrence، بإطلالة أنثوية فائقة الجمال، مما جعلها من بين أجمل الإطلالات على مر السنوات. وقد اعتمدت فيها مكياج العيون الدخاني وقصة البوب مع الشعر المستقيم اللامع.

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