ماسك الزهور للوجه لإشراقة طبيعية في رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 أبريل 2021 01:34 مساءً - الحصول على بشرة مشرقة بشكل طبيعي، متوهجة، وخالية من الشوائب ليس بالأمر السهل في شهر رمضان، بسبب عوامل عدة، خصوصاً تغير النظام الغذائي والامتناع عن شرب الماء لساعات طويلة. على رغم ذلك، بإمكانك الإفادة من مكونات طبيعية في متناول يديك، تعمل على تحفيز التوهج الطبيعي للبشرة. من هذا المنطلق، نرصد لك أفضل ماسك للوجه يمنحك إشراقة طبيعية في رمضان، باستخدام أنواع مختلفة من الزهور الطبيعية المفيدة لصحة البشرة.



ماسك بتلات الوردة الدمشقية

الوردة الدمشقية



يعمل هذا الماسك على تغذية وتجديد البشرة وترطيبها في الوقت نفسه. ولتحضيره أنت بحاجة الى بتلات الوردة الدمشقية الطازجة التي تُقطف مباشرة من الحديقة، فالزيوت الطبيعية الأساسية الموجودة فيها تجعل البشرة ناعمة ونضرة ومتوردة بشكل طبيعي. قومي بطحن أوراق الوردة الدمشقية لصنع عجينة لينة وناعمة، من ثم أضيفي إليها ملعقتين من الماء وملعقة كبيرة من اللبن، فهو يكافح جفاف البشرة ويزيل الأوساخ الموجودة داخل المسامات، وملعقة كبيرة من الجلسرين الذي يغذي البشرة ويرطبها. امزجي المكونات الى أن تصبح متجانسة، وطبقيها على بشرة وجهك واتركيها لمدة ربع ساعة. بعدها، شطفي وجهك بالماء العادي.

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ماسك اللوتس

زهرة اللوتس



توفر زهرة اللوتس مجموعة كبيرة من الفوائد للبشرة، فهي تعزز مرونة البشرة وتقلل من بهتان الجلد والخطوط الدقيقة وتمنح البشرة توهجاً طبيعياً وتجعل الوجه ممتلئاً. اطحني عدة بتلات من زهرة اللوتس وأضيفي إليها ملعقة كبيرة من الماء العادي، ومسحوق الماسور واللبن الذي يجدد البشرة ويعزز من إشراقتها. امزجي المكونات وضعيها عل وجهك ورقبتك واتركيها لمدة 20 دقيقة. بعدها، أزيلي الماسك باستخدام المياه العذبة.

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ماسك الياسمين

زهرة الياسمين



الياسمين هو أحد أنواع الزهور التي لها خصائص رائعة للبشرة، فهو يطهر البشرة في العمق، ويغذيها ويعزز من إشراقتها. اطحني عدة بتلات من زهرة الياسمين، وأضيفي إليها ملعقة كبيرة من اللبن (احرصي على استخدام الحليب الخام لأنه أكثر فائدة للبشرة). وبعد مزج المكونات جيداً، ضعيها على بشرة وجهك لمدة 20 دقيقة، بعدها اشطفيها بالماء العادي.



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