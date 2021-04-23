كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 أبريل 2021 01:34 مساءً - مما لا شك، أن الأظافر الجميلة واللامعة، تعكس شخصية المرأة، وتدّال على أناقتها واهتمامها بتفاصيل إطلالتها. وللحفاظ على أظافر صحية ولامعة، أنت بحاجة إلى روتين عناية بأظافرك مرة أسبوعياً على الأقل. ولكن! يُمكنك تحقيق هذه الغاية من دون الحاجة الى ارتياد صالونات التجميل، وذلك من خلال تحضير ملمع الأظافر في المنزل. وفي الآتي، يطلعك "الخليج 365.نت" على طريقة عمل ملمع للأظافر بخطوات سهلة وبسيطة:



طريقة عمل ملمع للأظافر بخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل ملمع للأظافر بمكونات آمنة وفعّالة

إليك، طريقة عمل ملمع للاظافر بمكونات طبيعية آمنة وفعّالة تُساعدك في الحصول على أظافر لامعة وصحية، فضلاً عن حمايتها ومنعها من التكسّر والاصفرار.



زيت الزيتون لتلميع الأظافر

يُفيد زيت الزيتون في تلميع الأظافر

يُساعد زيت الزيتون في جعل الأظافر لامعة؛ ويُعدّ مشابهاً بنتائجه للعلاجات التي تُوصف لعلاج الأظافر بوصفة طبيّة لقدرته على اختراق الجلد والأظافر، وإصلاح الضرر، ومنح الأظافر الليونة والنعومة، وأيضاً إكسابها لمعاناً صحيّاً.

المُكوّنات:

بضع قطرات من زيت الزيتون.

كمية من الماء الدافئ.

طريقة التحضير والإستخدام:

تُمزج المُكوِّنات مع بعضها جيداً للحصول على مزيد متجانس. ثم، تُنقع الأظافر في المزيج بضع دقائق، وتُدلك بزيت الزيتون الدافىء. تُكرر هذه الطريقة يومياً للحصول على أفضل النتائج.

تابعي المزيد: التخلّص من مشكلة أكل الأظافر



زيت جوز الهند وزيت الزيتون وعصير الليمون

هذه الخلطة فعّالة في التخلّص من مشكلات الأظافر ومنحها اللمعان والصحة

يُساعد الليمون في الحصول على أظافر لامعة، ويُستخدم زيت الزيتون لمعالجة مشكلات الأظافر، كالجفاف والتكسّر. كما ويمنحها القوة والصّحة واللمعان. أما زيت جوز الهند يعمل على تقوية الأظافر؛ لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية.

المُكوّنات:

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

نصف كوب من الماء الدافئ.

طريقة التحضير والإستخدام:

تُمزج المُكوِّنات جيداً للحصول على خليط متجانس. تُنقع الأظافر بالخليط لمدّة 15 إلى 20 دقيقة. ثم، تُغسل بالماء الفاتر، وتُرطب بكريم مرطّب. تُكرر هذه الطريقة أسبوعياً بانتظام للحصول على أظافر لامعة.



زيت الزيتون وعصير الليمون

تُفيد هذه الخلطة في الحفاظ على صحة الأظافر ومنحها اللمعان

يُساعد زيت الزيتون في تقوية الأظافر وترطيبها، ومنحها نعومة وحيوية ولمعان.

المُكوّنات:

بضع قطرات من عصير الليمون.

بضع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والإستخدام:

تُمزج المُكوِّنات مع بعضها جيداً للحصول على الخليط، وتُنقع الأظافر في الخليط بضع دقائق. تُكرر هذه الطريقة يومياً.

تابعي المزيد: طرق مكافحة هشاشة الأظافر في رمضان



الأفوكادو لأظافر لامعة

يُساعد الأفوكادة في تقوية الأظافر ومنحها اللمعان والإشراق

يُساعد الأفوكادو في إضافة اللمعان إلى الأظافر؛ لغناه بالدهون، والمواد الغذائية، والبروتين.

المُكوّنات:

ثمرة من الأفوكادو.

كمية من ماء الورد.

طريقة التحضير والإستخدام:

تُهرس الأفوكادو، ثُمّ يُضاف ماء الورد إليها تدريجياً للحصول على مزيج متجانس. يُوضع المزيج على الأظافر مع التدليك، ويُترك لمدّة 15 إلى 20 دقيقة، ثُمّ يُغسل بالماء.

تُكرر هذه الطريقة بانتظام للحصول على أظافر لامعة.



نصائح للعناية بالأظافر

أهمية العناية بالأظافر

حافظي على تنظيف أظافرك باستمرار للتخلُّص من الجراثيم والبكتيريا.

لا تَنقعي أظافرك في الماء لفترات طويلة حتّى لا تتشقّق، وعند حاجتكِ لغسل الأطباق، احمي أظافرك بالقفازات.

يُسبِّب قضم أظافرك الكثير من الضرر؛ بسبب وجود اللُّعاب الذي يؤدي إلى جَعْلها ضعيفة.

يجب ارتداء القفَّازات عند القيام بالأعمال المنزلية؛ لأنّ مواد التنظيف تحتوي الكثير على المواد الكيميائية، مما تُسبّب ضرراً لأظافرك عندما تُلامسها هذه المواد.

استخدمي كريمات البشرة، أو الزيوت المرطبة لترطيب أظافرك.

قلِّمي أظافرك لتُعزّزي من نموّها وجَعلْها تبدو أكثر صحية. ومن الأفضل أن تُقلِّمي أظافركِ بخط مستقيم.

قصّي زوائد الأظافر الجانبية بعناية، وامتنعي عن سحبها؛ تجنباً لإزالة أي من الخلايا الحيّة إلى جانبها.

ابردي أظافرك بلطف باتجاه واحد؛ لأنّ البرد في نفس الاتجاه يُساعدك في الحصول على أظافر ناعمة، كما يسهّل عليكِ تشكيل الحافة بالطريقة التي ترغبين بها، حتى لا تصبح أظافركِ ضعيفة ومُعرَّضة للكَسْر بسرعة.

التقليل قدر الإمكان من استخدام مزيل طلاء الأظافر، بخاصّة ذلك الذي يشتمل في تركيبه على الأسيتون.

استخدمي معجون الأسنان لتبييض الأظافر من خلال الاستعانة بفرشاة أسنان قديمة، وضعي كميّة مناسبة من معجون الأسنان عليها مع فرك الأظافر بها بحركة دائريّة لمدّة دقيقة.

تجنّبي تركيب الأظافر، حيث يُستخدم جل خاص لتركيب الأظافر الاصطناعية والذي قد يُسبب حساسية للجلد، كما يُسبب أضراراً للأظافر يصعب علاجها فيما بعد.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

تابعي المزيد: أفضل الخطوات المنزلية لتفادي عدوى فطريات الأظافر