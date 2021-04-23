صيف بألوان الحلوى Candy Summer

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 أبريل 2021 01:34 مساءً - مع دخولنا موسم صيف 2021، يمكنك الآن اعتماد أجمل الإطلالات الصيفية التي تسافر بك في حلم إلى عالم من ألوان الكاندي الطفولية المنعشة. بدايةً من الفساتين الطويلة الجذابة، إلى تلك المزركشة بالطبعات الأنثوية الموقعة من دور عالمية راقية مثل فالنتينو Valentino، دولتشي أند غابانا Dolce& Gabbana، إيترو Etro، وغيرها. يمكنك أن تتفردي هذا الصيف بإطلالة لا مثيل لها ذات لوحة بألوان الطيف؛ بالأخص إذا ما نسقتها مع أحدث إصدارات الساعات والمجوهرات الفاخرة من أهم الماركات العالمية.
تصوير فوتوغرافي: Ziga Mihelcic تنسيق الأزياء: Sarah Ruxton عارضة الأزياء: Amelia at MMG Models ماكياج وتصفيف شعر: Kasia Domanska تصوير فيديو: أمير صليب Amir Salib
تصفحوا النسخة الرقمية العدد2094 من مجلة الخليج 365