صيف بألوان الحلوى Candy Summer

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 أبريل 2021 01:34 مساءً - مع دخولنا موسم صيف 2021، يمكنك الآن اعتماد أجمل الإطلالات الصيفية التي تسافر بك في حلم إلى عالم من ألوان الكاندي الطفولية المنعشة. بدايةً من الفساتين الطويلة الجذابة، إلى تلك المزركشة بالطبعات الأنثوية الموقعة من دور عالمية راقية مثل فالنتينو Valentino، دولتشي أند غابانا Dolce& Gabbana، إيترو Etro، وغيرها. يمكنك أن تتفردي هذا الصيف بإطلالة لا مثيل لها ذات لوحة بألوان الطيف؛ بالأخص إذا ما نسقتها مع أحدث إصدارات الساعات والمجوهرات الفاخرة من أهم الماركات العالمية.





تصوير فوتوغرافي: Ziga Mihelcic

تنسيق الأزياء: Sarah Ruxton

عارضة الأزياء: Amelia at MMG Models

ماكياج وتصفيف شعر: Kasia Domanska

تصوير فيديو: أمير صليب Amir Salib

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جاكيت من نيلي Niili

توب من لورو بيانا Loro Piana

تنورة من بونيلو كوتشينيلي Brunello Cucinelli

أقراط من ماريا تاش Maria Tash

سلاسل من مارلي Marli

سوار من أكيليس Akillis

توب وتنورة من إيترو Etro

نظارات شمسية من كلوي Chloé

أقراط من مارلي Marli

عقد من تيفاني أند كو. .Tiffany & Co

خاتم من دين فان Dinh Van

خاتم من تيفاني أند كو. .Tiffany & Co

ساعة من بياجيه Piaget

أساور من بياجيه Piaget



قفطان وسكارف من دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana

أقراط من معوّض Mouawad

سلاسل من كارتييه Cartier

خاتم من معوّض Mouawad

ساعة من هوبلو Hublot

فستان من دود بار أو Dodo Bar Or

أقراط من أكيليس Akillis

خاتم من ميسيكا Messika

خاتم من مارلي Marli

سوار من مارلي Marli

روب من أوليفيا فون هال Olivia Von Halle

أقراط من ميسيكا Messika

خاتم من مارلي Marli

سوار من مارلي Marli

حزام من إيترو Etro

فستان من فالنتينو Valentino

أقراط من بوشرون Boucheron

خاتم من تيفاني أند كو. .Tiffany & Co

أساور من تيفاني أند كو. .Tiffany & Co

أساور من بوشرون Boucheron

ساعة من أوديمار بيغيه Audemars Piguet



