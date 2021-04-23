لايف ستايل

صيف بألوان الحلوى Candy Summer

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 أبريل 2021 01:34 مساءً - مع دخولنا موسم صيف 2021، يمكنك الآن اعتماد أجمل الإطلالات الصيفية التي تسافر بك في حلم إلى عالم من ألوان الكاندي الطفولية المنعشة. بدايةً من الفساتين الطويلة الجذابة، إلى تلك المزركشة بالطبعات الأنثوية الموقعة من دور عالمية راقية مثل فالنتينو Valentino، دولتشي أند غابانا Dolce& Gabbana، إيترو Etro، وغيرها. يمكنك أن تتفردي هذا الصيف بإطلالة لا مثيل لها ذات لوحة بألوان الطيف؛ بالأخص إذا ما نسقتها مع أحدث إصدارات الساعات والمجوهرات الفاخرة من أهم الماركات العالمية.


تصوير فوتوغرافي: Ziga Mihelcic
تنسيق الأزياء: Sarah Ruxton
عارضة الأزياء: Amelia at MMG Models
ماكياج وتصفيف شعر: Kasia Domanska
تصوير فيديو: أمير صليب Amir Salib

 

 

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جاكيت من نيلي Niili
توب من لورو بيانا Loro Piana
تنورة من بونيلو كوتشينيلي Brunello Cucinelli
أقراط من ماريا تاش Maria Tash
سلاسل من مارلي Marli
سوار من أكيليس Akillis

 

 

توب وتنورة من إيترو Etro
نظارات شمسية من كلوي Chloé
أقراط من مارلي Marli
عقد من تيفاني أند كو. .Tiffany & Co
خاتم من دين فان Dinh Van
خاتم من تيفاني أند كو. .Tiffany & Co
ساعة من بياجيه Piaget
أساور من بياجيه Piaget
 

 

 

 

قفطان وسكارف من دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana
أقراط من معوّض Mouawad
سلاسل من كارتييه Cartier
خاتم من معوّض Mouawad
ساعة من هوبلو Hublot

 

 

 

 

فستان من دود بار أو Dodo Bar Or
أقراط من أكيليس Akillis
خاتم من ميسيكا Messika
خاتم من مارلي Marli
سوار من مارلي Marli

 

 

روب من أوليفيا فون هال Olivia Von Halle
أقراط من ميسيكا Messika
خاتم من مارلي Marli
سوار من مارلي Marli
حزام من إيترو Etro

 

فستان من فالنتينو Valentino
أقراط من بوشرون Boucheron
خاتم من تيفاني أند كو. .Tiffany & Co
أساور من تيفاني أند كو. .Tiffany & Co
أساور من بوشرون Boucheron
ساعة من أوديمار بيغيه Audemars Piguet

 


 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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