في عيد ميلادها.. أبرز إطلالات جيجي حديد على خشبات العروض

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 أبريل 2021 01:34 مساءً - شكل العام 2020 فترة قاسية على العالم بأسره باستثناء جيجي حديد التي غدت أماً وها هي تطفئ شمعة ميلادها وقد أتمت ابنتها شهرها السابع. جيجي التي عبرت عن امتنانها للعام الماضي لما حمله من مشاعر أمومة وتجارب جديدة حملت الفرحة الى حياتها، عبّرت أيضاً عن حزنها بالانفصال عن أصدقائها بسبب جائحة كورونا، ثم أعربت عن سرورها بالمشاركة في العروض الباريسية الراقية التي تمت في يناير الماضي رغم الالتزام بالتباعد الاجتماعي ولكن تسنّت لها الفرصة كما عبرت على انستغرامها الخاص للالتقاء بوجوه تفتقدها.



في العام الماضي احتفلت العارضة الحسناء بعيدها الى جانب صديقها ووالد ابنتها زين مالك في جو حميم وسط عائلتها وفي ظل أجواء الحجر الصحي الذي فرضه زمن الكورونا على العالم بأسره.



7 إطلالات لا تنسى لجيجي حديد على خشبة العروض العالمية





لنتذكر معاً إحتفاء بذكرها ميلادها السادس والعشرين الذي يصادف في 23إبريل، سبع من أجمل الإطلالات التي سجلتها جيجي حديد في السنوات الأخيرة على خشبة العروض.



جيجي حديد ترتدي فستاناً أصفر عسلياً مزوداً بحزام عند الخصر وقد رفعت السوبر موديل شعرها على شكل شينيون مشدود الى الوراء.

جيجي حديد - الصورة من حسابها على انستغرام

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جيجي حديد في جمبسوت جلدي بني أنيق من إيزابيل مارنت مزوداً بحزام معدني عند الخصر وقد أرخت شعرها على كتفيها وانتعلت جزمة جلدية قصيرة.

جيجي حديد - الصورة من حسابها على انستغرام

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جيجي حديد تألقت كالملكة في هذا الفستان البنفسجي المطبع برسوم تحاكي الطبيعة بالوان مشرقة كالبرتقالي والأخضر. وقد تميز الفستان الطويل بعقدة كبيرة عند الصدر وهي شعار الدار واتسمت تنورة الفستان بقصته الواسعة من تحت الصدر. وقد لفتنا مكياجها الرائع المعتمد على الآيلاينر.

جيجي حديد - الصورة من حسابها على انستغرام

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لا يزال رواد مواقع التواصل يتذكرون إطلالتها بمعطف أحمر مزرر بالأسود من ماركة برادا وقد انتعلت جزمة طويلة سوداء. ومشطت العارضة الحسناء شعرها الى الوراء.

جيجي حديد - الصورة من حسابها على انستغرام





ومن أكثر الإطلالات التي نحبها ونستعيدها لجيجي حديد هو فستان على شكل معطف مطرز بالورود الملونة يوحي كأنه من تصميم دولتشي اند غابانا ولكنه يحمل توقيع المدير الإبداعي جيريمي سكوت لدى موسكينو. وقد حملت معه حقيبة تذكرنا بتصميم علب البطاطا المقلية وانتعلت حذاء عالياً وردياً مطبعاً.

جيجي حديد - الصورة من حسابها على انستغرام

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أما الإطلالة الأكثر أنوثة فتتمثل بهذا الفستان البيج المطرز بالغيبور الأسود من دار لانفان الفرنسية وقد ظهرت فيه مع معطف فوقه وقد سرّحت السوبر موديل شعرها معتمدة تقنية wet look.

جيجي حديد - الصورة من حسابها على انستغرام







أما الإطلالة الاخيرة فهي في تايير جلدي من فندي يتألف من تنورة مكسّرة تمتد حتى الركبتين تترافق مع سترة مزودة بحزام جلدي عند الخصر. وقد حملت النجمة شنطة peekaboo وجزمة قصيرة الساق من الجلد نفسه. وقد تميزت جيجي بتسريحة صبيانية شقية.

جيجي حديد - الصورة من حسابها على انستغرام

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