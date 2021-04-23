تنسيقات رمضانية للمحجبات من مريم حسن

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 أبريل 2021 01:34 مساءً - تعتمد الإعلامية المصرية والبلوغر المختصة في الموضة والأزياء، مريم حسن، على تصاميم الأزياء العصرية والمواكبة لخطوط الموضة في مظهرها اليومي، ومن وحي أبرز إطلالاتها لشهر رمضان الحالي نرصد لكنَّ عدة أفكار محتشمة تليق بالحجاب، وتتناسب مع مختلف المشاوير اليومية، فإليكن أبرز إطلالاتها.



مريم حسن بفساتين بلونين

مريم حسن بفساتين بلونين -الصورة من حسابها على الانستغرام





الأزياء المصممة بلونين تُعَدُّ خياراً باهراً للنساء؛ حيث تواكب خطوط الموضة بأسلوب عصري ومميز، لذا تأنقت مريم حسن بفستان مصمم باللونين الأبيض والسماوي الباستيل مع حزام أبيض للخصر وزهور زَهرية صناعية في منتصف التصميم، لتفصل بين اللونين بأسلوب ناعم وأنيق، وأكملت مظهرها بحجاب أبيض وحذاء زهري ناعم.

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مريم حسن بفستان بليسيه بأكمام عصرية

مريم حسن بفستان بليسي بأكمام عصرية -الصورة من حسابها على الانستغرام





الفستان البليسيه يُعَدُّ خياراً مثالياً للمحجبات؛ حيث يخفي تفاصيل الجسم بأسلوب أنيق ويمنحك أناقة عصرية، ولشهر رمضان المبارك أطلت مريم حسن بفستان أسود بقماش بليسيه مع أكمام بيضاء مصممة بأسلوب الجرس ومزينة بالمطاطات، وأكملت اللوك بحجاب أبيض وحذاء بكعب زهري؛ لكسر رتابة الألوان الحيادية.

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مريم حسن بالفستان المطبع

مريم حسن بالفستان المطبع -الصورة من حسابها على الانستغرام





تلجأ الكثيرات من الفتيات في فصل الربيع للفساتين المطبعة، ولأنها من أبرز صيحات العام الحالي، فقد اعتمدت مريم حسن في شهر رمضان المبارك على فستان سماوي مصمم بأكمام منفوخة وكشكشة في الصدر، مع طبعات الدوائر البيضاء بأسلوب ناعم، وأكملت اللوك باكسسوارات اللون الأبيض لأناقة يومية.

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مريم حسن بالفستان القصير مع الجينز

مريم حسن بالفستان الميدي -الصورة من حسابها على الانستغرام





لأن الكثيرات من الفتيات يعتمدن على بنطلونات الجينز في مظهرهن اليومي لأناقة كاجوال مريحة، يمكنك اعتمادها مع الفستان القصير بأسلوب مريم حسن؛ حيث ظهرت بفستان اصفر بليسيه مصمم بحزام للخصر وأكمام طويلة مع بنطلون أبيض وحذاء بكعب أبيض، وأكملت مظهرها بحجاب مطبع باللونين الأزرق والأبيض.

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تنسيق العبايات الربيعية من مريم حسن

مريم حسن بالفستان الطويل مع العباية الميدي -الصورة من حسابها على الانستغرام





للفتيات مُحِبَّات مواكبة الموضة، لا تترددن في اعتماد العبايات الربيعية القصيرة مع إطلالاتكن المختلفة كما فعلت مريم حسن؛ حيث اختارت في الإطلالة الأولى فستاناً أبيض بقَصَّة منسدلة مع عباية سماوية بأكمام منفوخة، وأكملت مظهرها باكسسوارات اللون الزهري.

مريم حسن بالعباية القصيرة مع التنورة -الصورة من حسابها على الانستغرام

فيما نسقت في إطلاله أخرى تنورة بيضاء بليسيه وبلوزة بيضاء مزينة بعقد ذهبي طويل مع عباية برتقالية واكسسوارات اللون الأبيض.

مريم حسن بالعباية الرمضانية -الصورة من حسابها على الانستغرام

أما في الخيار الثالث فقد تألقت بإطلالة كاجوال باللون الأبيض والأسود مع عباية سوداء مزينة بقماش أبيض بزهور ناعمة في الجزء السفلي من التصميم، واعتمدت اكسسوارات حيادية اللون لمظهرها.

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