عبايات صلاة مستوحاة من مدونات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 أبريل 2021 01:34 مساءً - تهتم الكثيرات من النساء بطقوس شهر رمضان الروحانية وباعتماد عبايات مختلفة عن الأيام الأخرى للصلاة، وذلك بتصاميم مريحة وواسعة ومحتشمة؛ لتناسب مظهرهن في الشهر المبارك. ومن وحي مدونات الموضة العربيات نقدم لكُنَّ اليوم عدة أفكار لتصاميم عبايات الصلاة بألوان مختلفة تعزِّز الشعور بالبهجة والراحة في مظهركن.



نادية الخولي بعبايات مطبعة للصلاة

نادية الخولي بعباية صلاة مخططة -الصورة من حسابها على الانستغرام



منذ دخول شهر رمضان المبارك، تنشر البلوغر المصرية والمؤثرة في وسائل التواصل الاجتماعي، نادية الخولي، العديدَ من الصور لإطلالاتها بعبايات الصلاة، فقد تأنقت بعباية بيضاء مخططة بأسلوب نحيل باللون الأسود بشكل طولي وعرضي على كامل التصميم لأناقة بسيطة، وفي إطلالة أخرى ارتدَتْ خماراً و"جيبة" باللون الأبيض المطبع بالزهور الحمراء بأسلوب صغير ومتباعد، لأناقة بسيطة مناسبة لشهر رمضان المبارك.

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مريم سيف بعبايات موردة للصلاة

مريم سيف بعباية موردة للصلاة -الصورة من حسابها على الانستغرام



اعتمدت البلوغر المصرية، مريم سيف، على تصاميم العبايات الموردة للصلاة في إطلالاتها لرمضان 2021، وكانت بأسلوب متشابه؛ حيث اختارت الأولى باللون الأبيض المزين بنقوش باللون البيج وزهور باللون الفيروزي، فيما ظهرت بعباية بدرجة فاتحة من الزهري المطبع بالزهور الحمراء والرسومات البنفسجية بدرجة فاتحة لأناقة عصرية.

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روزي محمود بعباية الصلاة بألوان حيادية

روزي محمود بعباية الصلاة بألوان حيادية -الصورة من حسابها على الانستغرام



روزي محمود، بلوغر مصرية تهتم بالأزياء والموضة والجمال، وتُعَدُّ مؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي، ومن وحي أبرز خياراتها الرمضانية أطلت بعباية رمادية للصلاة مصممة بقماش اللون الأبيض في الأسفل وفي أطراف الأكمام، لأناقة ناعمة ومحتشمة.

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عباية صلاة للأم والطفلة من غادة حسن

عباية صلاة للأم والطفلة من غادة حسن -الصورة من حسابها على الانستغرام



في إطلالة مناسبة للأم والطفلة، تزينت المدونة المصرية، غادة حسن، بعباية حمراء للصلاة مزينة بخطوط نحيلة بيضاء بشكل طولي وعرضي، واعتمدت لابنتها عباية مشابهة لها، لمظهر أنيق وبسيط.



هدير موسى بعباية موردة للصلاة

هدير موسى بعباية موردة للصلاة -الصورة من حسابها على الانستغرام



تألقت البلوغر والإعلامية المصرية، هدير موسى، بعباية بنفسجية للصلاة مزينة بالزهور باللون الوردي الناعم مع أكمام بنفخة ناعمة مزينة بمطاطات في الأطراف، لمنحها أناقة محتشمة وعملية.

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إسراء يسري بعبايات مناسبة للصلاة

اسراء يسري بعباية صلاة بلون داكن -الصورة من حسابها على الانستغرام



نشرت الموديل المصرية، إسراء يسري، عدة خيارات لعبايات الصلاة في بداية دخول شهر رمضان المبارك، لتلهم بها متابعاتها عدة أفكار يتزيَّنَّ بها هذا الموسم، ومنها عباية باللون الكموني مصممة بأكمام منفوخة وطيات قماشية ناعمة على كامل التصميم لتمنحها أناقة مريحة وعملية، واعتمدت تصميماً مشابهاً باللون الأزرق الكحلي مصمماً بمطاطات في المنتصف بشكل عرضي مع طيات قماشية بسيطة، وفي الخيار الثالث أطلت بعباية باللون البنفسجي الداكن مزينة بقماش زهري في الجزء العلوي من التصميم، ليمنحها أناقة مميزة ومختلفة.

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