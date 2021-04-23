كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 أبريل 2021 01:34 مساءً - اعتمدت الكثير من دور المجوهرات الفاخرة على الأحجار الكريمة التي تحمل اسم الكريسوبرايس Chrysoprase الخضراء في تصاميم المجوهرات المختلفة بشكل كبير، ويتميز هذا الحجر بكونه يحتوي على نسبة ضئيلة من النيكل، كما أنه مثالي للنحت بفضل درجات ألوانه الجذابة واللافتة بتدرجات اللون الأخضر، ولرمضان 2021 نرصد لكُنَّ اليوم عدة أفكار لمجوهرات رمضان الفاخرة المزينة بحجر الكريسوبرايس؛ لتتألقن بها في إطلالاتكن.

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مجوهرات مرصعة بالكريسوبرايس أحدث موضة لرمضان 2021

قلادة بحجر الكريسوبرايس من ديفيد موريس David Morris

قلادة بحجر الكريسوبرايس من ديفيد موريس David Morris

قامت علامة ديفيد موريس David Morris بتحديث خط إنتاجها الشهير للمجوهرات، والذي يحمل اسم Fortuna بإضافة مجموعة من قطع المجوهرات الإضافية الفاخرة، ومن بين أبرز قطع المجموعة اخترنا لكُنَّ قلادة Fortuna Eternity المصنوعة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً، والمرصعة بحجر الكريسوبرايس بأسلوب دائري متسلسل مع حجر الألماس المزين بأسلوب أنيق يليق بمظهرك في المناسبات الرمضانية المختلفة.

ساعة لودو سوكريه من فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels

ساعة لودو سوكريه من فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels

تُكرم دار فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels ساعة لودو سوكريه، وهي قطعة رمزية للدار تجمع بين الأسلوب الحديث والقابل للتحوّل، وتُصنع من الذهب الأصفر المزين بحجر الزمرد والسافير وعرق اللؤلؤ الكريسوبرايس مع الألماس المحاوط للأحجار بأسلوب الزهرة الناعمة، ليعكس مرونة شبكته مع الزخارف السداسية.

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خاتم حجر الكريسوبرايس من بيبا سمول Pippa Small

خاتم حجر الكريسوبرايس من بيبا سمول Pippa Small

قدمت علامة بيبا سمول Piapa Small من أستراليا الخاتم بأسلوب باعث على الأمل والإيجابية بترصيعه من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً، ويتوسطه حجر الكريسوبرايس بأسلوب ناعم سداسي، ليمنحك أناقة لافتة وناعمة في إطلالاتك المختلفة لشهر رمضان المبارك.

أقراط فورتونا بحجر الكريسوبرايس من ديفيد موريس David Morris

أقراط فورتونا بحجر الكريسوبرايس من ديفيد موريس David Morris

من علامة ديفيد موريس David Morris اخترنا لكُنَّ أقراط فورتونا الصغيرة المرصعة بحجر الكريسوبرايس والألماس الأبيض إلى جانب الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً، وتُصنع هذه المجموعة يدوياً؛ لتمنحك أناقة عصرية تليق بمظهرك.

قلادة بحجر الكريسوبرايس من شوبارد Chopard

قلادة بحجر الكريسوبرايس من شوبارد Chopard

تتألق مجموعة IMPERIALE القوية الأنوثة والمتوازنة من علامة شوبارد Chopard لتشكِّل ثراء التفاصيل، وصُمِّمَت المجموعة بدقة من خلال زخارف الأرابيسك التي تتوهج بالأحجار الكريمة وجمال ألوانها المهيبة، ومنها اخترنا لكُنَّ قلادة من الذهب الأصفر المزين بالحجر بأسلوب الزهرة بطريقة عصرية.

أقراط من دار دانييلا فييغاس Daniela Villegas

أقراط من دار دانييلا فييغاس Daniela Villegas

تعتمد علامة دانييلا فييغاس Daniella Villegas على جمال الطبيعة في مجوهراتها بشكل كبير؛ حيث تتضمن زخارف طبيعية أو رسومات للحيوانات، فإن كنتِ من مُحِبَّات هذا الأسلوب فلا تترددي في اختيار أقراط Zacatecas المقدمة من مجموعة Chromatic Paradise، والتي تصمَّم من حجر الكريسوبرايس الأخضر والمزين بأفعى مصنوعة من الذهب الأصفر بأسلوب مميز ولافت.

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