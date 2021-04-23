طريقة عمل البامية باللحمة.. طاجن الفرن سريع التحضير

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طاجن البامية باللحمة من أشهر الأطباق على سفرة رمضان، وللبامية فوائد كبيرة، وطهي اللحمة معها يعطيها مذاقا مختلفا، ويمكن عمل البامية في البيت بطريقة سهلة مثل التي تقدمها المطاعم، مع إضافة عصرة ليمون لطعم ألذ.

المقادير

نصف كيلو بامية

ثوم

نصف كيلو لحم مقطع مكعبات

فلفل أسود

طماطم

بصل

ملعقة سمن

مرق لحم

كسبرة ناشفة

صلصة الطماطم

طريقة عمل البامية باللحمة

يقطع البصل ويحمر في السمن حتى يصفر لونه ويذبل.

يوضع الثوم على خليط البصل، ثم الكسبرة الناشفة وتقلب.

تضاف الطماطم العصير، وتقلب لمدة دقيقتين.

تضاف مكعبات اللحم ثم المرق وتترك حتى النضج.

تضاف البامية بعد تسبيك اللحمة، ونضجها، وتقلب.

توضع في الفرن لتنضج، وتقدم مع الأرز الأبيض، وعصرة ليمون.