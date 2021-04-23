7 فوائد لماء الأرز أبرزها ترطيب جلد الأطفال

القاهرة - سمر حسين - صحة

غالبًا ما تتخلص السيدات من ماء الأرز عند تحضيره، ظنًا بأنه لا قيمة له، رغم أن ماء الأرز له فوائد متعددة تتعلق بصحة البشرة وتحسين الهضم، وهو أمر غير معروف للكثير.

ويمكن تحضير ماء الأرز من خلال تصفية الماء الزائد الذي تم طهي الأرز به بشكل كامل، ثم تصفيته في وعاء نظيف، ويترك حتى يبرد ومن ثم يتم استخدامه، أو يمكن الحصول على ماء الأرز من خلال نقع كوب منه في ماء نظيف لمدة 30 دقيقة مع تحريكه مرة أو مرتين لمزج النشا، بحسب ما عرضته «سبوتينك».

ويمكن تخزين ماء الأرز في وعاء محكم لمدة تصل إلى 7 أيام، ويمكن أيضًا تخفيف المحلول المركز لماء الأرز بإضافة كوب من الماء إضافي.

أما عن فوائد ماء الأرز التي عرضتها «سبوتينك»، كانت حسب التقرير التالي:

تخفيف اضطرابات المعدة

يمكنك تناول ماء الأرز المطبوخ الذي يساعد على تحسين الهضم، وتخفيف الإمساك واضطرابات المعدة، كما أنه يحتوي على العديد من المعادن والكربوهيدرات الصحية، إذ أن الأرز يحتوي بالمعادن ومضادات الأكسدة والفيتامينات B وC وE والعديد من الأحماض الأمينية الأساسية.

ويمكنك تناول كوب من ماء الأرز، يوميا في الصباح، إذ أنه يعطي للجسم طاقة كافية للبقاء نشيطًا طوال اليوم.

ترطيب جلد الأطفال

ماء الأرز يعتبر أيضًا من المكملات الغذائية للأطفال، لكن لا بد مراجعة الطبيب قبل تناوله، إذ أن الزيوت الموجودة في حبيبات الأرز تعمل على ترطيب بقع الإكزيما الجافة في جلد الطفل إذا ما كان مصابا بها.

ويمثل ماء الأرز مصدرا للطاقة إذ أنه يحتوي على الكربوهيدرات، ويساعد في علاج التهابات المعدة لدى الأطفال الرضّع.

ويحتوي أيضًا على البروتينات الحيوية التي تعتبر مكونا أساسيا في بناء عظام الأطفال خلال فترة الرضاعة.