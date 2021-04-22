منهم ريم البارودي.. فنانات حملن لقب «الزوجة الثانية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صرحت الفنانة ريم البارودي، خلال استضافتها في برنامج «العرافة» مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع على قناة المحور، أنها لا تمانع أن تكون زوجة ثانية.

واضافت: «أنا مش شاطرة في الحياة زي التمثيل ومش بعرف اتحكم في نفسي وغضبي، قلت إني مش هقبل أكون زوجة ثانية في فترة من الفترات، ولكنني الآن ممكن أكون زوجة ثانية لرجل كان متزوجًا وانفصل، أنا لم أصرح بفضائح عن طليقي بل كنت أشكر فيه، ولن أصرح بها مطلقًا».

فنانات قبلت لقب الزوجة الثانية

ولم تكن الفنانة ريم البارودي، الأولى التي تصرح أنها لا تمانع الزواج من رجل كان متزوجا من قبل بل سبقتها بعض الفنانات، يستعرض «هُن»، أبرزهن.

الفنانة شريهان

جاء في تقرير النهار اللندنية، أن الفنانة شريهان وافقت أن تكون زوجة ثانية لرجل الأعمال علاء الخواجة، الذى كان متزوجا من الفنانة إسعاد يونس.

ياسمين عبد العزيز

حيث تزوجت الفنانة ياسمين عبد العزيز من زوجها السابق محمد حلاوة، وكانت الزوجة الثانية له، وأنجبت منه ابنتها ياسمين قبل الانفصال عنه والزواج من الفنان أحمد العوضي.

الفنانة روبي

لم تكن الفنانة روبي الزوجة الأولى للمخرج سامح عبد العزيز، فكان متزوجا ولديه أطفالا قبل زواجه منها.

صابرين

وافقت الفنانة صابرين على الزواج من زوجها طارق صادق جلال، على الرغم من زواجه من سيدة أخرى أمريكية.

سمية الخشاب

وافقت الفنانة سمية الخشاب، على الزواج من المطرب أحمد سعد، على الرغم من معرفته أنها ليست الزوجة الأولى في حياته.

هنا شيحة

تزوجت الفنانة هنا شيحة، من الفنان أحمد فلوكس، على الرغم من معرفتها أنها ستكون الزوجة الثانية له، بعد انفصاله عن زوجته الأولى وإنجاب طفلين، ولكن لم تستمر زيجة الفنانة هنا شيحة طويلا، وأعلن فلوكس بعدها عودته لزوجته الأولى.