أكلات رمضان في آسيا الوسطى والمغرب.. أبرزها بولفو وقرطب (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه جومانا ماهر وحسام حداد، طقوس وعادات شهر رمضان في دولتي طاجيكستان وأذربيجان بآسيا الوسطى، وكذلك دولة المغرب.

وقال الإعلامي حسام حداد، إن الإفطار هناك يتميز بأنواع مختلفة من الأطعمة، إذ تعتبر السمبوسك هي الأكلة المفضلة والأكثر شهرة والأرز بكل أنواعه، وهناك وجبة أخرى اسمها بولفو، تعتبر من أشهر الأطباق الوطنية المصنوعة من الأرز الأبيض واللحم البقري والجزر.

وأضاف أن هناك وجبة أخرى اسمها قرطب، وهي عبارة عن بصل وثوم مقلي في الزيت النباتي وعليه خضار مقلي، ولدينا في مصر أيضا الكثير من الأطعمة المقلية.

أما الإعلامية جومانا ماهر، فقد استعرضت أشهر وجبات الإفطار في دولة أذربيجان، موضحة أن طبق الشوربة هو الطبق الأشهر على الإفطار: «وهناك طبق اسمه ضلحة وهو عبارة عن خليط من ورق العنب واللحم الضأني والبصل والحمص، وهناك طبق آخر اسمه بلوف، ووجبة الأورمة التي تتكون من فراخ ولحم بقري وبيض وسمك وبصل ودقيق وفاكهة مجففة وخضراوات».

وعلق الإعلامي حسام حداد: «إحنا بناكل فسيخ ورنجة والناس مش بتفهمنا»، لترد عليه الإعلامية جومانا ماهر ممازحة: «الحاجات دي خط أحمر، وكل دولة فيها أكلات الناس بتستغربها لكن نجرب الأول وبعدين نحكم».

كما استعرض أبرز الأكلات في دولة المغرب، قائلا إن المطبخ هناك له طابع خاص مختلف عن بقية الدولة، إذ تشتهر بوجبة طاجن اللحم: «مختلف عن الطاجن الفلاحي والصعيدي في مصر، ويتكون من الخضراوات واللحمة، وهناك طاجن فراخ يوضع عليه الفواكه المجففة مثل البرقوق، وهناك شوربة الحريرة وهي شوربة شعبية ويقال إن أصلها أندلسي وتمنح الجسم طاقة كبيرة».