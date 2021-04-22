بعد تصدره التريند.. إشادات من الفتيات بمشهد احتفاظ مكي بذكرياته مع خطيبته في الاختيار 2

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية، وبعد إذاعة الحلقة التاسعة من مسلسل الاختيار 2، تصدر أحد مشاهد الحلقة مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أصبح «تريند» وحديث السوشيال ميديا، عندما فاجأ الفنان أحمد مكي خطيبه أسماء أبو اليزيد بصندوق احتفظ فيه بجميع الأشياء التي كانت تمثل ذكريات لهما معا، ليخبرها أنه احتفظ بأصغر الأشياء التي جمعتهم سويا، لتلقي عليه اللوم بسكوته كل تلك الفترة، ثم يخبرها أن كلمة «بحبك»عزيزة.

وأشاد الكثير من الجمهور والمتابعين بذلك المشهد عقب انتهاء الحلقة، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجمتماعي ذلك المشهد معبرين عن مدى إعجابهم بالموقف الذي اتخذه الضابط يوسف باحتفاظه بأشياء تذكره بمواقفهما معا، واختلفت التعليقات على ذلك المشهد والتي اتفقت جميعها على أن ما فعله يدل على مدى حبه لها.

وعن المشهد بشكل عام، جاءت التعليقات التي أشادت به لتعبر عن مدى إعجابهم بتمثيل الفنان أحمد مكي في المسلسل، والذي جاء على عكس توقعاتهم جميعا، إذ أنهم كانوا لا يعتقدون أنه يستطيع أن يمثل تلك المشاهد الرومانسية قائلين «كل يوم مشهد رومانسي أروع من اللي قبله، مكناش نتوقع إنه يمثل رومانسي بعد مسلسل الكبير، لو الحب كده أنا عايزة ادخل في قصة حب دلوقتي»، وجاءت تلك العبارات لتعبر عن مدى إعجاب الجمهور بأداء الفنان أحمد مكي في المسلسل.

وجاءت تعليقات الفتيات على ذلك المشهد بشكل خاص، ليعبروا عن مدى إعجابهم بذلك الموقف، إذ أن الفتيات تحرص على الاحتفاظ بالتفاصيل الصغيرة عندما تعيش قصة حب، وعلى الرغم من ذلك إلا أنهم اتفقوا على أن الرجل نادرا ما يحتفظ بتلك التفاصيل الصغيرة قائلين «أنا كنت بحتفظ بكل حاجة تفكرني بكل موقف يحصل بيننا حتى المناديل بس هو محافظش حتى على وعده ليا، اتعلموا بقى الرومانسية منه، عرفت ليه أنا كنت بحتفظ بكل حاجة بتفكرني بمواقف بيننا؟».

ومسلسل الاختيار 2 يحكي قصص بطولية لرجال الشرطة وخاصة رجال الأمن الوطني منذ عام 2013، إذ لجأ صناع عمل الاختيار1 لعمل الجزء الثاني بعد أن حقق الاختيار 1 نجاحا كبيرا، والمسلسل من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، والفنان أحمد مكي وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وإنچي المقدم والفنانة بشرى.