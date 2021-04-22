ما هو التقشير الكيميائي وفوائده وعيوبه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تلجأ الكثير من الفتيات إلى التقشير الكيميائي دون أن تعرف فوائده وأضراه، أو إن كان مناسب لها ولبشرتها أم لا، لذلك سنعرض في هذا التقرير كل ما تريدين معرفته عنهن وفقا لموقع "mayoclinic".

ما هو التقشير الكيميائي؟

يتم فيه وضع محلول كيميائي على الجلد لإزالة الطبقات العلوية، ليصبح الجلد الذي ينمو مرة أخرى أكثر نعومة.

وتوجد عدة أنواع منها التقشير الخفيف أو المتوسط أو العميق، وفي بعض الأحيان تحتاج إلى الخضوع لأكثر من جلسة للحصول على النتائج المرجوة.

يستخدم التقشير الكيميائي لعلاج التجاعيد والجلد المشوه والندوب وآثار الحبوب، ويمكن أن تكتفي به دون الحاجة إلى إجراءات تجميلية.

كيف يتم التقشير الكيميائي؟

التقشير الكيميائي هو مخصص لإعادة تسطيح الجلد وتختلف بناءً على اختيارك لنوع التقشير:

التقشر الكيميائي الخفيف:

يزيل التقشير الكيميائي الخفيف (السطحي) الطبقة الخارجية من الجلد، ويستخدم لعلاج التجاعيد الدقيقة وحب الشباب وتفاوت لون البشرة والجفاف.

قد يكون لديكي جلسة كل أسبوعين إلى خمسة أسابيع.

التقشر الكيميائي المتوسط:

يزيل التقشير الكيميائي المتوسط خلايا الجلد من البشرة من الجزء العلوي من الطبقة الوسطى من الجلد (الأدمة)، ويستخدم لعلاج التجاعيد وندبات حب الشباب وتفاوت لون البشرة. قد تحتاج إلى تكرار الإجراء لتحقيق النتيجة المرجوة أو الحفاظ عليها.

التقشير الكيميائي العميق:

يزيل خلايا الجلد بشكل أعمق، قد يوصي طبيبك بواحد للتجاعيد العميقة أو الندبات.

لن تحتاج إلى تكرار الإجراءات للحصول على التأثير الكامل.

ولا يمكن للتقشير الكيميائي إزالة الندبات أو التجاعيد العميقة أو شد الجلد المترهل.

ما هي الآثار الجانبية؟

يمكن أن يتسبب في حدوث آثار جانبية مختلفة منها:

- احمرار ، قشرة وتورم.

يتضمن الشفاء الطبيعي من التقشير الكيميائي احمرار الجلد المعالج، قد يستمر لبضعة أشهر.

- الندبات:

نادرًا ما يتسبب التقشير الكيميائي في حدوث ندبات عادة تكون في الجزء السفلي من الوجه، ويمكن استخدام المضادات الحيوية والأدوية الستيرويدية لتنعيم ظهور هذه الندبات.

- تغيرات في لون البشرة:

يمكن أن يتسبب في أن يصبح الجلد المعالج أغمق من المعتاد، وهو ما يعرف بـ"فرط تصبغ" أو "نقص التصبغ".

يعتبر فرط التصبغ أكثر شيوعًا بعد التقشير السطحي، بينما يكون نقص التصبغ أكثر شيوعًا بعد العميق، وهذه المشاكل أكثر شيوعًا لدى الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة ويمكن أن تكون دائمة في بعض الأحيان.

- العدوى:

يمكن أن يؤدي التقشير الكيميائي إلى عدوى بكتيرية أو فطرية أو فيروسية، مثل تفشي فيروس الهربس وهو الفيروس الذي يسبب التقرحات في الوجه.

- تلف القلب أو الكلى أو الكبد:

يستخدم التقشير الكيميائي العميق حمض الكربوليك (الفينول)، الذي يمكن أن يتلف عضلة القلب ويؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب، يمكن أن يضر أيضًا بالكلى والكبد، للحد من التعرض للفينول يتم إجراء تقشير كيميائي عميق لجزء في وقت واحد، في فترات تتراوح من 10 إلى 20 دقيقة.

التقشير الكيميائي ليس للجميع؟

قد يحذر طبيبك من التقشير الكيميائي أو أنواع معينة من التقشير الكيميائي إذا كنت:

- تناولت دواء إيزوتريتنون الفموي لحب الشباب (ميوريسان وكلارافيس وغيرهما) في الأشهر الستة الماضية.

- لديكي عوامل وراثية عن فرط نمو الأنسجة الندبية.

- قترة الحمل

- لديكي نوبات متكررة أو شديدة من قرح البرد.

قبل التقشير قد تحتاجي أيضًا تجهيز نفسك عن طريق:

- تناول الأدوية المضادة للفيروسات، قد يصف طبيبك دواءً قبل العلاج وبعده للمساعدة في منع العدوى الفيروسية.

- استخدم كريم الريتينويد، مثل تريتينوين (رينوفا، ريتين أ) لبضعة أسابيع قبل العلاج للمساعدة في الشفاء.

- استخدم عامل التبييض مثل(الهيدروكينون) أو كريم الريتينويد أو كليهما قبل التقشيرأو بعده لتقليل مخاطر الآثار الجانبية.

- تجنب التعرض لأشعة الشمس لأنه قد يتسبب التعرض المفرط لها قبل الإجراء في حدوث تصبغ دائم غير منتظم.

- تجنب بعض العلاجات التجميلية وأنواع معينة من إزالة الشعر، قبل حوالي أسبوع من التقشير.

- تجنب أيضًا علاجات صبغ الشعر أو علاجات فرد الشعر أو ماسكات الوجه أو مقشرات الوجه في الأسبوع الذي يسبق التقشير.

- لا تزيلي الشعر من المناطق التي سيتم علاجها قبل 24 ساعة من التقشير.

الأسعار؟

تتراوح الأسعار من 500 إلى 2000 جنيه في الجلسة، ويختلف ذلك حسب التقنيات المستخدمة ومراكز التجميل وأيضا درجة تتضرر البشرة.

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