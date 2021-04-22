استوحي إطلالاتك للشهر الفضيل من المؤثرة مرمر رشيد الهلالي 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 أبريل 2021 07:15 مساءً - هي مؤثرة ومهندسة ديكور وفي رصيدها 345 ألف متابع. تربطها صداقة بالمؤثرة روان بن حسين. تتميز المؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي مرمر رشيد الهلالي الى جانب جمالها وجاذبيتها بأسلوبها الراقي والمحتشم في اللباس وتهوى ركوب الخيل والتزلج الذي تمارسه في منطقة ميجيف السويسرية.

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اخترنا لك الخليج 365 سبع إطلالات لتتتألقي مثلها ولتستوحي من أزيائها لمناسباتك الرمضانية في الشهر الفضيل.

اختارت مرمر زياً يقترب من القفطان الأزرق وهو مطرز باليد وحملت معه حقيبة من هرميس رمادية زينتها بأكسسوار ازرق يتماشى مع الزي. وانتعلت زياً مريحاً أبيض.

مرمر رشيد الهلالي -الصورة من حسابها على انستغرام

2. بدت مرمر في قمة الأناقة بفستانها الذي يقترب من الجلابية ويتميز بلونه الوردي وقصته المريحة الى جانب المؤثرة روان بن حسين التي اختارت عباءة كرزية مزدانة بالتطريز وبالريش وقد امتزج فيها اللون المرجاني.. كما نسقت مرمر الزي مع عقد تراثي معدني وأساور متعددة. وقد انتعلت صندلاً ابيض براقاً يميل الى الفضي.

الصورة من حساب مرمر رشيد الهلالي على انستغرام

سجلت مرمر الهلالي إطلالة ملوكية الطابع في هذه الصورة عبر اختيارها عباءة باللونين الأسود والمزدانة بالتطريز الذهبي. وقد تحدثت عبر خاصية استغرام عن زيها فقالت أنه زي تراثي عراقي أدخلت عليه بعض التعديلات.

مرمر رشيد الهلالي - الصورة من حسابها على انستغرام

تألقت مرمر الهلالي بهذا الزي الأصفر الذي يقترب من القفطان المغربي والمزدان بتخريم أحمر زين أطرافه. وعقدت شعرها على شكل ذيل حصان بسيط تاركة لأقراط طويلة ذهبية أن تبرز. وتميز مكياجها بالبساطة مع تركيز خفيف على العيون واعتماد أحمر شفاه باهت بلون الزهر الخشبي.

مرمر رشيد الهلالي - الصورة من حسابها على انستغرام

ولفتتنا مرمر بزي أبيض يتألق من طقم عبارة عن سروال واسع وقميص من القماش الكريمي نفسه وقد انتعلت معه حذاء مريحاً برتقالياً. كما وضعت حول عنقها شالاً برتقالياً مطبهاً لكسر رتابة اللون العاجي الموحد.

مرمر رشيد الهلالي - الصورة من حسابها على انستغرام

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