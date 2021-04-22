أجمل إكسسوارات الشعر من مجموعات ربيع وصيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 أبريل 2021 07:15 مساءً - تجتاح بقوة إكسسوارات الشعر من مجموعات ربيع وصيف 2021 الموضة بمختلف أشكالها وأنواعها؛ إذ تضفي لمسة مميّزة تكمل الإطلالة أبرزها عصابة الرأس، التي برزت بشكل قوي بلمسات مختلفة، بالإضافة إلى الأشرطة السوداء، الأوشحة.

العرش الوردي الزاهي

دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana



يتربّع الوردي الزاهي على العرش خلال موسم ربيع وصيف 2021، خاصة فيما يتعلّق بموضة عصابة الرأس التي يمكن اختيارها بدرجة الوردي الزاهي أو الباستيل الهادئ وبخامات مختلفة أيضاً تتنوّع بين الساتان والمخمل وغيرهما، كما سيطرت مختلف الألوان المنعشة والزاهية على صيحات هذا الموسم مثل الأصفر ودرجات الأزرق الفاتحة.. وعادت هذه الصيحة من وحي فترة التسعينيات بقوة؛ بسبب تميّزها بتصميم يشبه المشط.

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Christian dior كريستيان ديور

برزت التيجان المزخرفة، وهي من إكسسوارات الشعر الأنيقة، بالإضافة إلى كل من عصابات الرأس المعدنية وكلبسات الشعر المزيّنة؛ لإضفاء لمسة مميزة تكمل الإطلالة.

هذا وتعتبر الأشرطة السوداء من إكسسوارات الشعر الشائعة بدلاً من الألوان الموسمية الفاتحة، حيث يتمّ استخدامها لتأمين ذيل الحصان العالي، لذلك تكون مباشرة فوق الرأس. ولا شك أيضاً أن الأوشحة قد أضافت بريقاً وسحراً ريفياً إلى صيحات إكسسوارات الشعر لربيع وصيف 2021، فبرزت ذات أنماط ساحرة وكانت مربوطة حول الرأس مثل عصابات الرأس، مع عقدة صغيرة في المنتصف مباشرة، لذلك لا بدّ من اعتماد هذا الأسلوب الجميل من جانب كل سيدة، كما ظهرت تلك الصاخبة والملوّنة لتغطية الرأس بأسلوب مميّز وساحر.

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لآلئ وأوشحة

فلايينغ سولو Flying Solo

برزت اللآلئ في إكسسوارات الشعر لموسم ربيع وصيف 2021، وأضافت لمسة رقيقة من البريق إليه؛ كشبكات الشعر اللؤلؤية أو أغطية الرأس غير العادية؛ لطلّة تفوح بالأناقة والأنوثة.

إيترو Etro

وقد ظهرت عصابات الرأس البسيطة للغاية مع تجمّع الشبكة السوداء قليلاً، مع ما يكفي من السقوط على الوجه؛ لإضافة جو من الغموض، بالإضافة طبعاً إلى أغطية الرأس الزهرية التي تتدلّى أسفل الظهر؛ لإضفاء لمسة عصرية على المظهر.

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Blumarine بلومارين

وأخيراً، من المهم تسليط الضوء على دبابيس الشعر الموجودة دائماً لدى كل سيدة؛ لأنها تعتبر من أساسيات إكسسوارات الشعر في جميع المواسم والفصول؛ لأنها أثبتت أنها وسيلة مهمة لها؛ من أجل الحفاظ على تصفيفة الشعر بطريقة جميلة، كما أنها تعطي نظرة فريدة لأسلوب شعرها، وتساعده على عدم الفوضى، خاصة أنها تكون بألوان وأصناف وتصاميم مختلفة وجذابة تساعد على ربط طبقات الشعر التي تريدها، فقد تأتي على شكل أزهار، أو قد تحمل كلمات أو عبارات أو بعض الأشكال التي تتميّز بمنحنيات إلى جانب الشكل التقليدي لدبابيس الشعر، خاصة إذا تمّ تنسيقها بشكل جيد مع الملابس.

Daniela gregis دانيللا غريغيس

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