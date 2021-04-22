إشادة بمشهد ريهام حجاج لوفاة ابنها في حضنها: صحيتي فينا الوجع

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشهد لا يتعدى مدته 4 دقائق، ظهرت خلاله الفنانة ريهام حجاج، التي تقوم بدور«مأمونة» في مسلسل «وكل ما نفترق»، أظهرت براعة تمثيلية وأداء أشاد به كل متابعي العمل الدرامي الذي يشارك ضمن السباق الرمضاني لعام 2021، لمس قلوبهم وأعاد لهم الشعور بالحزن لمن مر بنفس الموقف.

ظهرت ريهام حجاج خلال المشهد بملابس ملطخة بالدماء، تتحسس جسد ابنها الرضيع، تضمه لصدرها وتبكي على رحيله، مرددة كلمات الحسرة والآلم، قائلةً: «فتح عينك يا حمزة.. متموتش وتسيبني.. أنا أسفة»، كانت لتلك الكلمات صدى تأثر به الجمهور، مشيدين ببراعتها وتقمصها للمشهد وكأنه حقيقي وليس مجرد أداء تمثيلي.

دخلت «مأمونة» في نوبة بكاء شديدة مصاحبة بصراخ على فراق ابنها الذي توفي بين أحضانها، وتتركه وترحل، ثم تخرج ويشاهدها أهل القرية ومن ثم يبدأوا في الفرار.

تعليقات الأمهات وتفاعلهن مع المشهد:صحيتي فينا الوجع من تاني

لقي المشهد الذي جسدته الفنانة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معه، إذ حصد ملايين من المشاهدات وآلاف من تسجيلات الإعجاب والتعليقات، والتي كان من أبرزها: «فقدان الضنا كسرة قلب وجع بتعيش بيه الأم بقية عمرها، الله وحده اللي يعلم بحال من فقد ضناه يا رب منشوفش شر في أولادنا، اصعب احساس في الكون للي جرب يحس بيه صح، ربي يرحم ابني و يصبرني و يصبر كل ام فقدت رضيعها وطفلها، صحيتي فينا الوجع من تاني، أصعب احساس بالدنيا، غول تمثيل حقيقي».

أحداث مسلسل «كل مانفترق»

بعد النجاح الكبير الذي حققته ريهام حجاج من خلال مسلسل «لما كنا صغيرين» في رمضان الماضي، تقدم ريهام حجاج بطولة «كل ما نفترق»، والذي يدور في إطار درامي ممزوج بالتشويق، من خلال شقيقتان توأم، إحداهما تزن الأمور بالحكمة والعقل، والأخرى مختلفة تماما مندفعة وتميل إلى التمرد، تقع لهما العديد من المفارقات التي تؤثر في حياتهما، وتتطرق ريهام حجاج إلى العديد من القضايا الاجتماعية المهمة خلال أحداث مسلسلها الجديد، وتقدم خلاله عددا من المفاجآت.

أبطال مسلسل «وكل ما نفترق»

مسلسل «وكل ما نفترق» بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمي، أيتن عامر، رانيا يوسف، سلوى خطاب، محمد الشرنوبي، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبدالمجيد إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وطارق الجنايني.