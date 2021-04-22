ما علاقة أحمد سعد وسمية الخشاب بمسلسل ملوك الجدعنة: «أنا الحب والموب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل سببها مسلسل «ملوك الجدعنة» بطولة النجوم مصطفى شعبان وعمرو سعد، خاصة قصة الحب التي جمعت بين «سرية وفاتن»، عمرو سعد وياسمين رئيس، والتي شهدت الكثير من التحديات والصعاب، وتبادل الرومانسية في إطار المنطقة الشعبية التي يقطنون بها، قبل أن تنتهي بالخطبة.

وخلال الساعات الماضية، بات رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون أحد المشاهد التي جمعت بين الثنائي في إحدى الحلقات، والتي حاول عمرو سعد مغازلتها فيها بجُملة تبدو غريبة وغير معتادة، إلا أنها مأخوذة من شقيقه الفنان أحمد سعد.

«أنا الحب والموب والأسد والدب».. جملة نطقها عمرو سعد «سرية»، وهو يغازل «فاتن» في مشهد بدأ بخلافهم بسبب شكوكها بإنه يعرف غيرها، إلا أن تلك الجُملة كان نطق بها شقيقه أحمد سعد، وهو يوضح أسباب انفصاله عن طليقته سمية الخشاب.

أصل جملة في مسلسل ملوك الجدعنة

وترجع تلك الجملة للفنان أحمد سعد، حينما حل ضيفًا منذ عامين على الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج «شيخ الحارة»، بعدما سألته عن انفصاله عن سمية الخشاب، وسبب مراسلته لزوجته السابقة ريم البارودي، خلال زواجه من الأخيرة، ليرد مستنكرًا: «أنا مكلمتش واحدة على واحدة، والوقت ده أنا وسمية كنا متخانقين مبنكلمش بعض».

وتابع: «كنت بكلمها عادي مش بنتكلم في حب وموب وأسد ودب»، الإجابة التي أثارت اندهاش بسمة وهبة، بسبب جملته غير المعتادة.

مسلسل ملوك الجدعنة

وتدور أحداث مسلسل «ملوك الجدعنة» حول شخصين يواجهان العديد من المصاعب، ويتربص بهما شخص بمثابة العدو لهما، فيدخلان معه في صراع.

المسلسل بطولة الفنان مصطفى شعبان، عمرو سعد، دلال عبدالعزيز، الفنان الراحل يوسف شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، مع ظهور خاص للفنان حسن الرداد، والعمل تأليف عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى.