كورونا اليوم: اكتشاف خصائص جديدة للسلالة البريطانية.. وتحور أكثر شراسة في الهند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

-اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في تكساس

أعلنت جامعة "تكساس أيه أند أم" الأميركية عن سلالة جديدة من فيروس كورونا، تدعى BV-1، تتميز بأنها مقاومة للأجسام المضادة.

وقالت الجامعة إنه تم العثور على السلالة الجديدة في عينة لعاب أحد الطلاب، الذي بدت عليه أعراض خفيفة مثل الإنفلونزا، أثناء برنامج الاختبارات الصحية في الجامعة.

وتبين للجامعة أنه بالرغم من أوجه التشابه الجينية في السلالة مع السلالات الأخرى، فإنه اتضح أن سلالة تكساس تقلل من قوة التحييد الخاصة بالأجسام المضادة، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".

-اكتشاف خصائص جديدة للسلالة البريطانية من فيروس كورونا

اكتشف أطباء ألمان أن حاملي السلالات البريطانية من "سارس – كوف – 2" لا يعانون تقريبا من مشاكل فقدان حاستي الشم والتذوق.

علاوة على ذلك، رصد العلماء في دراسة نشرت في الموقع المتخصص "medRxiv" أن "كوفيد -19" حين يمر بشكل خفيف، يكون أصحابه أكثر عرضة للمعاناة من التهاب الحلق والسعال.

يشار إلى أن السلالة "البريطانية" من النوع الجديد من فيروس كورونا ذات الطفرة "N501Y"، تم تسجيل ظهورها بواسطة علم الوراثة من المملكة المتحدة في ديسمبر 2020.

- كورونا ثلاثي التحور يقاوم بشراسة

تواجه الهند، ثاني دولة أكثر تضررا جراء وباء كوفيد-19 لجهة الإصابات بعد الولايات المتحدة، أزمة صحية خطيرة مع تسجيل أكثر من ألفي وفاة وأكثر من 300 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة، فيما تعاني من نقص في العلاجات والأكسجين.

وبلغ عدد الوفيات في ثاني بلد أكثر اكتظاظا في العالم أكثر من 182 ألفا بكوفيد-19 والإصابات 15.9 مليون، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

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