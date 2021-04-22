سرقت صاحبتها وفضحتها.. فتيات عن مشهد جميلة عوض في «حرب أهلية»: عقربة وموجودة وسطنا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تتفنن في إحراج صديقاتها وجلب المشاكل لهن، تفضح واحدة في حفل زفافها وتتسبب في إفساده أمام العريس والأهل والحاضرين، وتراقب المشهد من بعيد وعلامات النصر تبدو على وجهها، هكذا تقوم «تمارا»، التي تلعب دورها الفنانة جميلة عوض، ثم تعود في الحلقة التاسعة، بتدبير مكيدة جديدة لواحدة من باقي صديقاتها.

خططت «تمارا»، في إفساد علاقة «زياد» محمود حجازي، و«نور» مايان السيد، حينما تقدم لخطبتها وطلب يدها، في حضور والدة تمارا، والتي تقوم بدورها الفنانة يسرا، إذ قالت: «كان لازم تشوف مامتها وهي بتساعد ماما في البيت»، ليرد قائلًا: «أكيد كانت ست عظيمة الله يرحمها»، ما جعل «نور» تنصرف بعدما أحرجتها أمامه، ليقرر الأخر مغادرة المنزل.

هتتجوز بنت الخدامة

لم تكتف «تمارا»، بتوضيح حقيقة «نور» أمام «زياد»، بل ذهبت لوالدته وروت لها حقيقة ارتباطه ورغبته في الزواج منها، فضلًا عن اتهامها بالسرقة، قائلة: «تصرفاتها بقت غريبة أوي اليومين دول ولبسها مامتها كانت الخدامة بتاعتنا».

تعليقات الفتيات على مشهد جميلة عوض: غلبت العقربة..غول تمثيل الحقيقة

أثار المشهد غضب الكثيرين واصفيها بعدم الرحمة وبلا إنسانية، وبدأت الفتيات في مشاركته عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقين: «كنت أعرف واحدة كده وربنا ابتلاها ابتلاء فظيع، القسوة تكاد تخلع الناس من جلودهم والذين لا يقسون على الآخرين يقسون على أنفسهم، دي غلبت العقربة، مثلها كثيرين مرضى نفسيين قدرتهم على الشر غير عادية ربنا يتوب ليهم ويهديهم، موجودة وسطنا في ناس كتير، يا جماعة تمارا دي في حياة كل واحده مننا، جميلة ممثلة ممتازة وطبيعية، أفضل أداء في المسلسل كله تمارا بجد البنت عاملة دور عالمي، قدرت توصل إحساس الغدر بكفاءة».

يذكر أن مسلسل «حرب أهلية» بطولة كل من يسرا، باسل خياط، أروى جودة، اللبنانية سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتني فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.