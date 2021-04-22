بصور ولقاء نادر.. شيريهان تتغزل في ابنتها بمناسبة عيد ميلادها: لولوة أعادت لقلبي الحياة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على طريقتها الخاصة، احتفلت الفنانة شيريهان، بعيد ميلاد ابنتها «لولوة»، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من خلال مقطع فيديو لعدد من الصور المجمعة التي التقطتها معها من مرحلة الطفولة حتى الشباب، مشاركة لقاء نادر لها بأحد البرامج التلفزيونية، متحدثةً خلاله عنها.

وقالت الفنانة عن ابنتها خلال اللقاء النادر، متغزلةً بها: «لولوة شقية وعندية ولماحة جدًا ومؤدبة جدًا».

وأرفقت الفنانة تعليقًا على مقطع الفيديو التي شاركته، قائلةً: «بنتي أنا..لغت عندي الأنا».

وكانت شاركت صورة عبر خاصية «استوري»، على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، لها ولابنتها في مرحلة الشباب، وقالت خلاله: «بعينك أرى الحياة يا ابتسامة عمري التي أعادت لقلبي الحياة».

لقي مقطع الفيديو الذي شاركته الفنانة استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معه، إذ حصد أكثر من نصف مليون مشاهدة، وآلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، كان من أبرزها: « ربنا يبارك فيها.. ويخليك لينا كلنا يا شريهان يا حببتي، بعتبرها من المحظوظين عالأرض انها تمتلك أم بقوة وحنان وموهبة شيرهان كل سنة وهي طيبة يارب وربنا يبارك فيها، كل سنة وهي سالمة، شبهك أوي، نسخة منك، نورتي الشاشة يا نجمتنا».

عودة شريهان من جديد

وكانت عودة الفنانة شريهان مفاجأة كبيرة للجمهور الذي استقبلها بترحاب شديد، على الرغم من مرور سنوات على اختفائها إلا أنها عادت بمظهر يبرز رشاقتها، رغم مرور سنوات طويلة وتعرضها لأزمات صحية.

شيريهان توجه رسالة إلى جمهورها

وحرصت الفنانة شريهان على توجيه رسالة إلى محبيها قبل ظهورها على الشاشة الصغيرة في شهر رمضان 2021، من خلال إعلان لإحدى الشركات، وكتبت عبر حسابها على «تويتر»: «وفي هذه الأيام الكريمة وهذا الشهر العظيم، عايزه اقولكم أنا متشكرة أكتر من جدا، حبتوني احترمتوني احتضنتوني وبحبكم ودعائكم شفيتوني ولسه بتشوفوني».