الامارات | "الإختيار2" يكشف تفاصيل حقيقية عن غدر ضابط بصديق عمره لصالح تنظيم الإخوان

شكرا لقرائتكم خبر عن "الإختيار2" يكشف تفاصيل حقيقية عن غدر ضابط بصديق عمره لصالح تنظيم الإخوان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سلطت الحلقة الثامنة مسلسل "الاختيار2" الضوء على واقعة غدر وخيانة من ضابط لصديق عمره لصالح تنظيم الأخوان الإرهابي، والتي تفاعل معها رواد مواقع التواصل بشكل كبير، حيث قامت جماعة الإخوان بتجنيد أحد ضباط المرور في مصر ويدعى محمد عويس.

وطلبت الجماعة الإرهابية من الضابط عويس تسليم معلومات حول تحركات صديقه ضابط الأمن الوطني الشهيد محمد مبروك لاغتياله، وأشرف الشهيد محمد مبروك على العديد من القضايا المهمة والخاصة بكشف جرائم جماعة الإخوان الارهابية، وبحسب المسلسل المستند لأحداث حقيقية

استغل عويس صداقته مع محمد مبروك لرصده وتتبعه كما قام بإمداد الجماعة الإرهابية بمعلومات عن منزله ورقم سيارته وكافة تحركات صديقه، وقبض الثمن 2 مليون جنيه.

وبعد اغتيال المقدم محمد مبروك بـ12 رصاصة غادرة، كتب ضابط الغدر على صفحته نعيا لصديقه بكلمات تدعي أساه وحزنه: "حسبي الله ونعم الوكيل.. يا حبيبي يا مبروك يا صديقي وأخي ورفيق الحياة لا نزكيك على الله.. ونحتسبك من الشهداء.. اللهم ارحمه واغفر له وأدخله جنتك مع الشهداء والصديقين". وحضر محمد عويس جنازة صديقه الذي ساهم في قتله بوجه يملأه الحزن، وكأن شيئاً لم يكن، في مشهد تمثيلي.

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