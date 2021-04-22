ريم البارودي: بتحسد على جمالي وأحمد سعد قسم وسطي وريهام سعيد أبكتني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

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تصدرت الفنانة ريم البارودي، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما حلت أمس الأربعاء، ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة، في برنامجها «العرافة»، المُذاع على فضائية المحور.

الكثير من القضايا والمشكلات تطرقت لها الفنانة ريم البارودي، كان على رأسها أزمتها الشهيرة مع طليقها الفنان أحمد سعد، وخلافها الأخير مع الإعلامية ريهام سعيد، فضلًا عن حديثها عن الحسد، وتأثيره على حياتها.

بتحسد على المال والجمال

تحدثت الفنانة ريم البارودي، على منشور قديم لها حول الحسد، وعلاقتها به، مؤكدة إنها تؤمن به، وإنه أخطر من الفيروسات، قائلة: «أنا بتحسد طبعًا، على مالي وجمالي، متحسدش ليه».

أحمد سعد خان العيش والملح وخطوبته مش موضوعي

وتطرقت ريم البارودي للحديث عن الخيانة والوجع، مؤكدة إن طليقها الفنان أحمد سعد هو من قام بخيانة العيش والملح: «قسم وسطي وكانت صدمة، هو اللي خان العيش والملح، بس أنا كبّرت وخلاص النفوس صافية».

وعن إعلان خطبته خلال الأشهر الماضية، رفضت التعليق على الأمور: «مش موضوعي أنا مالي، ولما شوفت الخبر قولت ربنا يتمم بخير».

ريهام سعيد أبكتها

لم تنته الحلقة، إلا بعرض صورة الإعلامية ريهام سعيد، التي جمعها في السابق علاقة صداقة قوية مع «البارودي»، قبل أن ينتهي بخلاف وصل للهجوم والسباب.

وبمجرد رؤية صورة الإعلامية، بكت ريم البارودي، مؤكدة إنهم كانوا دومًا على خلاف وتصالح، لكن في النهاية هي لاتعرف السبب الأساسي، إلا إن ريهام سعيد قامت برفع دعوى قضائية ضدها.