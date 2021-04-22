حقائب مخصصة لحمل البطيخ والبيض بـ4500 جنيه.. يا بلاش (صور وفيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

لم تعد حقيبة السوق التقليدية ذات العجلات مجدية مثل ما مضى، وأصبح هناك اهتمامات أخرى بحقائب المنتجات الغذائية والفواكه والبيض وغيرها، حيث تعج مواقع البيع عبر الإنترنت بتلك المنتجات الجديدة والغريبة، والتي يصل سعرها إلى آلاف الجنيهات، ومن بينها حقيبة البطيخ، وشنطة البيض.

حقيبة البطيخ بـ3 آلاف جنيه

من بين تلك الحقائب الجديدة، حقيبة جلدية مخصصة لحمل البطيخ بداخلها، حيث عرضت إحدى صفحات البيع الشهيرة، حقيبة جلد طبيعي ذات اللون البني صنعت خصيصا لحمل هذه الثمرة الضخمة.

وصل سعر الحقيبة إلى 3 آلاف جنيه، وأثارت جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فجاء من بين التعليقات، «أهم حاجة البطيخة تكون مرتاحة»، «ليه هتطرح بطيخة كمان»، «ده بسعر البطيخة ولا من غيرها»، «كبرتوا الحوار والله يا شباب».

وصُممت تلك الحقيبة من قبل صانع الحقائب الفاخرة الياباني «تسوتشيا كابان»، منتصف العام الماضي، والذي يقوم بصنع الحقائب الجلدية بأنواعها وأحجامها المختلفة التي تتناسب مع أغراض متعددة.

حقيبة حفظ البيض بـ1500 جنيه

حقيبة أخرى صنعت خصيصا لحفظ البيض، مصنوعة كاملة من الكروشيه، وجاء في صيغة الإعلان عبر المواقع، «البيض البلدي مفيش أحسن منه وخصوصا اللي جاي من الريف مباشرة، المشكلة إنه بيجي غالبا سايب من غير كرتونة وبيعبوه في شنط بلاستيك أو أكياس نايلون وطبعا ده بيعرضه للكسر، ودلوقتي لقينا حل للمشكلة دي وهو جراب البيض الكروشيه».

وقالت صفحات التسوق الإلكتروني: «الجراب صناعة يدوية بأيدي مصرية، سعة 20 بيضة، ومناسب للبيض البلدي والعادي وبيض البط والوز كمان، وسعرها 1500 جنيه لفترة محدودة مع هدية عبوات سلق البيض السيليكون من غير تقشير».

ولاقى المنشور سخرية واسعة، إذ جاءت تعليقات المستخدمين عليه كالتالي: «حقيقي شكرا الصفحة حلت مشكلة البيض، والبطيخ في انتظاركم، يعني أجيب بـ20 جنيه بيض في حزام بـ1500 جنيه عشان أحافظ عليه؟ شنطة البيض بـ1500 جنيه، طب بالنسبة للمانجة حتعملوا لها شنطة مرصعة بالذهب والفضة، أنا اللي غايظني فعلا مش أنه بـ1500 جنيه لأ اللي غايظني بجد أنه بيشيل 20 بيضة بس، يعني مش مكمل كرتونة كده هاضطر اشتري 2 منه».

وتوالت التعليقات المختلفة على هذه المنتجات من بينها: «يا جماعة هو يقصد 15 جنيه، الأصفار دي مكتوبه غلط، احنا خلصنا من جراب البطيخ اللي بـ3000، ولا شنطة بيض النعام اللي بـ2500 لما ندخل على شنطة البيض، الواحد بصراحة مش عارف يشكركم إزاي انتوا حليتوا المشاكل اللي كنا مش بنام بسببها، جراب للبيض بـ1500 أنتو أبهرتونا يا جماعة والله كفاية بقا عشان كتييير».