4 أسباب تجعلك ترفض ثقب أذني طفلك قبل أن يتم 6 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، يجب على الآباء الانتظار حتى يبلغ أطفالهم 6 أشهر على الأقل قبل أن تثقب آذانهم، لعدة أسباب نعرضها لكم بحسب ما أورد موقع Bright Side.

يمكنهم إيذاء أنفسهم

يؤلم ثقب الأذن، بغض النظر عن العمر، ولكن هناك ما هو أكثر من ذلك، عندما تثقب أذني طفلك، فقد يتحول لونهما إلى الأحمر ويصبحان حساسين.

من الضروري التأكد من عدم لمس الثقب الجديد، ولكن قد يحاول لأطفال الرضع لمس القرط وسحبه، ما قد يشكل خطر الاختناق.

الطفل قد يكره ذلك

في حين أن الأمر متروك تمامًا للوالدين فيما إذا كانوا يريدون اختراق آذان أطفالهم أم لا، فهناك خطر أن يكبر الطفل ويكره ذلك.

نظرًا لأن ثقب أذنك في أي عمر يؤذي نفس المقدار، فربما يكون من الأفضل ترك الطفل يقرر بنفسه عندما يكبر ويكون قادرًا على الاعتناء بالثقب بنفسه.

فتحة دائمة

على الرغم من أن هذا ليس هو الحال دائمًا، إلا أن الأذن المثقوبة قد تندب أنسجة الأذن وتجعل الفتحة دائمة. قد يصبح الثقب الدائم مشكلة إذا كبر طفلك وقرر التخلص من الثقب.

الإصابة بالعدوى

حتى عند القيام بجميع الاحتياطات في الاعتبار ، فإن ثقوب الأذن عند الرضع معرضة دائمًا لخطر الإصابة بالعدوى ما لم يتم الاعتناء بها بشكل صحيح.

يمكن أن يظهر الألم والإفرازات والتورم إذا لم يتم تنظيف الأذن وفقًا لتوجيهات الخبير، وقد يؤدي ذلك إلى تكوين الجُدرة. ويُنصح بعدم إزالة الثقب لمدة 6 أسابيع على الأقل بعد إزالته.

كتبت- أميرة حلمي

وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، يجب على الآباء الانتظار حتى يبلغ أطفالهم 6 أشهر على الأقل قبل أن تثقب آذانهم، لعدة أسباب نعرضها لكم بحسب ما أورد موقع Bright Side.

يمكنهم إيذاء أنفسهم

يؤلم ثقب الأذن، بغض النظر عن العمر، ولكن هناك ما هو أكثر من ذلك، عندما تثقب أذني طفلك، فقد يتحول لونهما إلى الأحمر ويصبحان حساسين.

من الضروري التأكد من عدم لمس الثقب الجديد، ولكن قد يحاول لأطفال الرضع لمس القرط وسحبه، ما قد يشكل خطر الاختناق.

الطفل قد يكره ذلك

في حين أن الأمر متروك تمامًا للوالدين فيما إذا كانوا يريدون اختراق آذان أطفالهم أم لا، فهناك خطر أن يكبر الطفل ويكره ذلك.

نظرًا لأن ثقب أذنك في أي عمر يؤذي نفس المقدار، فربما يكون من الأفضل ترك الطفل يقرر بنفسه عندما يكبر ويكون قادرًا على الاعتناء بالثقب بنفسه.

فتحة دائمة

على الرغم من أن هذا ليس هو الحال دائمًا، إلا أن الأذن المثقوبة قد تندب أنسجة الأذن وتجعل الفتحة دائمة. قد يصبح الثقب الدائم مشكلة إذا كبر طفلك وقرر التخلص من الثقب.

الإصابة بالعدوى

حتى عند القيام بجميع الاحتياطات في الاعتبار ، فإن ثقوب الأذن عند الرضع معرضة دائمًا لخطر الإصابة بالعدوى ما لم يتم الاعتناء بها بشكل صحيح.

يمكن أن يظهر الألم والإفرازات والتورم إذا لم يتم تنظيف الأذن وفقًا لتوجيهات الخبير، وقد يؤدي ذلك إلى تكوين الجُدرة. ويُنصح بعدم إزالة الثقب لمدة 6 أسابيع على الأقل بعد إزالته.



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