أعراض التهاب الأنف التحسسي.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

قالت الدكتورة شتيفاني روزيلير إن انتشار حبوب اللقاح خلال فصل الربيع يتسبب في بعض المتاعب الصحية لدى بعض الأشخاص فيما يعرف بالتهاب الأنف التحسسي.

وأوضحت أخصائية الحساسية الألمانية أن أعراض التهاب الأنف التحسسي المعروف أيضا بحساسية الأنف أو حمى القش تتمثل في نوبات العطس وزيادة إفرازات الدموع وسيلان الأنف، بالإضافة إلى التعب واضطرابات النوم ومشاكل التنفس.

وشددت روزيلير على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لإجراء الفحوصات اللازمة للتحقق من الإصابة بالتهاب الأنف التحسسي، محذرة من أن هذا الالتهاب قد يكون جزءا من التهاب مزمن يؤدي في حال عدم علاجه إلى مشاكل في الجيوب الأنفية والمعدة والأمعاء، وفي أسوأ الحالات قد يصل الأمر إلى حد الإصابة بالربو.

وإلى جانب العلاج الدوائي المتمثل في الأدوية المضادة للحساسية وأدوية الكورتيزون يتعين على المريض تجنب التعرض لحبوب اللقاح، وذلك بغلق النوافذ بإحكام والابتعاد عن الحدائق والبساتين.