6 صيحات في خزانة صيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 أبريل 2021 01:35 مساءً - ننتظر مع بداية كل موسم جديد باقة الصيحات التي تقدّمها لنا الدور العالمية في مجموعات أزيائها. ولموسم ربيع وصيف 2021، سجّلت الموضة الكثير من الصيحات والاتجاهات البارزة التي ستُعنون إطلالاتك في الموسم الجديد.

إليكِ أبرز 6 صيحات لربيع وصيف 2021:





صيحة المربّعات

ماريو دايس Mario Dice



هي من الصيحات التي تكاد لا تغيب عن أي موسم من المواسم. تدخل المربّعات بأحجامها وألوانها المختلف إلى أزيائك، فتزيدها مرحاً وحيوية. وها هي تثبت حضورها بشكل قويّ ولافت في مجموعات ربيع وصيف 2021.

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قماش الدنيم

بالمان Balmain



لا يغيب قماش الدنيم عن خزانة السيدة مهما كانت أسلوبها أو ذوقها. فهي بحاجة إلى قطعة عملية ترتديها في نزهاتها ومشاويرها النهارية بعيداً عن الإطلالات الرسمية والكلاسيكية. ظهر قماش الدنيم على تصاميم متنوّعة في مجموعات هذا الموسم، فرأيناه على شكل سراويل وسترات وفساتين.. ما يجعل الخيارات أمامك واسعة.

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الأزهار على أنواعها

زيمرمان Zimmermann



هي المرادف الأول لهذا الموسم. تأتي الأزهار بتُذكرك بأجواء الانتعاش التي تحيط بك، ولتُحاكيها بامتياز. رأينا الأزهار بألوان مختلف، منها المتفتحة والكبيرة ومنها البراعم الناعمة، التي تناثر بأسلوب راقي على الأقمشة فزادتها انتعاشاً وفرحاً.

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الشراشيب المتطايرة

ألانوي Alanui



امنحي إطلالتك نفحة حيويّة من خلال موضة الشراشيب المميّزة. هذه اللمسات تجعل إطلالتك أكثر حركة ومرحاً، ستجدينها تزيّن السترات والفساتين وحتى الإكسسوارات التي اغتنت بها مجموعات ربيع وصيف 2021.

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الأقمشة الميتاليكية

فيفيان هو Vivienne Hu



الأقمشة اللمّاعة لم تعد موضة خاصّة بالسهرات، بل دخلت إلى الأزياء اليوميّة النهاريّة بنسبة كبيرة. يمكنك أن تنسّق قميصاً بقماش ميتاليكي، ذهبي أو فضي، مع سروال الجينز مثلاً لإطلالة مميّزة ومواكبة للموضة.

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الجلد الناعم

hermes



على الرغم من أنه من الأقمشة التي تحفل بها مجموعات أزياء الشتاء، فقد برز الجلد بملمس ناعم في أزياء الصيف وبألوان تراوحت بين الدرجات الكلاسيكية كالبني والأسود والأبيض.. والدرجات المنعشة كالأزرق والأحمر والأصفر..

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