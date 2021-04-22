كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 أبريل 2021 01:35 مساءً - تُفضل الكثير من الفتيات اعتماد العباية بتصاميمها المختلفة خلال شهر رمضان المبارك، نظراً لمظهرها المحتشم، وسهولة الحركة بها، إضافة إلى أناقتها وإمكانية تنسيقها مع العديد من الإطلالات اليومية.

وتختلف طرق تنسيق الحقائب باختلاف تصميم العباية ولونها، وفي هذا الألبوم تقدم لكِ "الخليج 365.نت" تصاميم حقائب تناسب العبايات من وحي مدونات الموضة، لتستعيني بها في تنسيق إطلالاتكِ الرمضانية الأنيقة:



تنسيق حقيبة الكتف مع العباية المُطبعة بالورود من وحي علا عبد الحميد

تنسيق حقيبة الكتف السوداء مع العباية من وحي علا عبد الحميد

- الصورة من حسابها على إنستغرام



في إطلالة أنيقة وناعمة بالعباية، نسقت مدونة الموضة المصرية علا عبد الحميد العباية السوداء المُطبعة بالورود، مع حقيبة كتف مُصممة من الجلد الأسود، من ماركة شانيل Chanel.

واعتمدت علا عبد الحميد مع هذه الإطلالة، حذاء باللون الأخضر النعناعي، بتصميم ذي كعب عالٍ ومقدمة مُدببة، مع إيشارب باللون الأسود.

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تنسيق اليد الصغيرة مع العباية المفتوحة من وحي مريم حسن

تنسيق العباية المفتوحة مع حقيبة اليد من وحي مريم حسن

- الصورة من حسابها على إنستغرام



في إطلالة فخمة وجذابة، نسقت مدونة الموضة المصرية مريم حسن العباية المفتوحة المُصممة باللون الأسود، مع نقشات مُطبعة بالألوان الأحمر الداكن والأبيض والبني، مع حقيبة يد صغيرة من مُصممة الجلد باللون الأحمر الدامن.

واعتمدت مريم حسن مع إطلالتها فستان بيزك باللون البيج الفاتح، مع حذاء ذي كعبٍ عالٍ باللون البيج، إضافة إلى إيشارب باللون الأسود.

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تنسيق حقيبة الكتف الصفراء مع العباية من وحي منة السني

تنسيق حقيبة كتف صفراء مع عباية مفتوحة من منة السني

- الصورة من حسابها على إنستغرام



في إطلالة عصرية وأنيقة، نسقت مدونة الموضة المصرية منة السني حقيبة الكتف الصفراء مع عباية مفتوحة تجمع بين اللون الأسود، ونقشة التايجر باللونين الأبيض والأسود.

واعتمدت منة السني مع هذه الإطلالة، فستان باللون الأبيض، مع توربان أسود وحذاء مفتوح باللون البيج الفاتح.

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تنسيق حقيبة اليد الكبيرة مع العباية من وحي الفاشينيستا سها

تنسيق العباية المفتوحة مع حقيبة اليد الكبيرة من وحي الفاشينيسيتا سهى

- الصورة من حسابها على إنستغرام



في إطلالة فخمة وراقية، نسقت مدونة الموضة المصرية سها العباية المفتوحة باللون الأسود مع اللون البرتقالي الداكن، مع حقيبة يد كبيرة باللون الأسود.

واعتمدت سها مع إطلالتها فستاناً باللون الأسود وإيشارب بنفس اللون، إضافة إلى حذاء رياضية باللون البيج.

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