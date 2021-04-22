كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 أبريل 2021 01:35 مساءً - لا تزال موضة مجوهرات واكسسوارات البروش تكتسح منصات العروض لأهم الدور العالمية.. فهي تضفي على الإطلالة لمسة من الأناقة وترتقي بها مهما كانت بسيطة وناعمة. وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ «الخليج 365. نت» أجمل موديلات بروش راقية وطرق تنسيقها مع إطلالات رمضان 2021.

موديلات بروش راقية وطرق تنسيقها مع إطلالات رمضان 2021



بروش من الألماس والياقوت من شوميه Chaumet

بروش من الألماس والياقوت من شوميه Chaumet







نسقي هذا البروش الجذاب مع إطلالتكِ في رمضان 2021، من ماركة شوميه Chaumet، وهو مُصمماً على شكل «نحلة» من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، مُرصعة بالألماس قطع بريانت، مع أحجار الياقوت الأزرق، مما يمنحكِ إطلالة فخمة وراقية بالأخص لإطلالات السحور.

بروش من الألماس من تيفاني أند كو Tiffany & Co

بروش من الألماس من تيفاني أند كو Tiffany & Co

لإطلالة أكثر نعومة وفخامة تناسب المرأة الرومانسية، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الأنيق، لبروش فخم مُصمماً من الألماس الأبيض من تيفاني أند كو Tiffany & Co، على شكل فراشة كبيرة ناعمة. وجاء البروش بتصميم من البلاتين المُرصع بالألماس، حيث رُصعت أجنحة ورأس الفراشة بالألماس الدائري اللامع، بوزن إجمالي وصل إلى 7.69 قراريط، إضافة إلى الألماس البيضاوي بوزن 10 قيراطاً.

ويُمكنكِ تنسيق هذا البروش الفخم مع إطلالة راقية بفستان ناعم باللون الأبيض أو الفضي، ليضفي على إطلالتكِ مظهراً جذاباً وأنيقاً.



بروش من اللؤلؤ والكريستال من ديور Dior

بروش من اللؤلؤ والكريستال من ديور Dior





البروش المُصمم من الذهب الأصفر هو الخيار المثالي لهذه للإطلالات باللون النيود والبيج.

وقدمت ماركة ديور Dior هذا التصميم الجذاب، لبروش مُصمم من المعدن المطلي بالذهب الأصفر، ومُرصع بالكريستال الأبيض اللامع، على شكل الحروف الأولى من شعار الماركة، مع لؤلؤة كبيرة بيضاء تتدلي بشكل راقٍ من البروش.

بروش من الكريستال من لويس فويتون Louis Vuitton

بروش من الكريستال من لويس فويتون Louis Vuitton





لإطلالة أكثر جاذبية وفخامة، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الجذاب، لبروش من ماركة لويس فويتون Louis Vuitton، جاء على شكل وردة ذات بتلات من الكريستال صُممت حول دائرة من المعدن الذهبي، كُتبت داخلها الحروف الأولى من شعار الماركة.

ويُمكن تنسيق هذا البروش الجذاب، مع فستان ناعم بدون تطريزات.

تابعي المزيد: