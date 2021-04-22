عبايات ذات أكمام واسعة موضة 2021  

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 أبريل 2021 01:35 مساءً - العبايات تُصَمَّم بأسلوب بسيط يرتكز على مبدأ الاحتشام، لذا نجد أن الكثير من مصممي الأزياء يعتمدون أفكاراً مميزة في تصاميم الأكمام التي تُعَدُّ جزءاً مهماً لإظهار إبداعاهم. ولأن الأكمام الواسعة بالتصاميم الناعمة تُعَدُّ صيحة صيفية لا تتخلى عنها الكثيرات من النساء، كما تعطيهن إطلالة مريحة ومناسبة لمختلف المشاوير، فقد جمعنا لكُنَّ اليوم عدة أفكار لتصاميم العبايات ذات الأكمام الواسعة.

أمل الأنصاري بعبايات بأكمام واسعة

امل الانصاري بعباية بيضاء بأكمام واسعة -الصورة من حسابها على الانستغرام

تعتمد المدونة السعودية والمؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، أمل الأنصاري، أسلوباً منفرداً وأنيقاً للعبايات الخليجية، ومن أبرز إطلالاتها للعبايات المصممة بأكمام واسعة تأنقت بعباية صيفية باللون الزهري مطرزة بزهور ذهبية في الأكتاف مع إطلالة كاجوال بألوان حيادية، وأطلت في الخيار الثاني بعباية بيضاء مصممة بتداخلات الخيوط لنقوش ناعمة مع مجوهرات بأحجار ملونة للأيدي، وفي مظهر شتوي ناعم ظهرت بعباية زرقاء مصممة بأكمام من الفرو مع إطلالة كاجوال باللون الأسود أكملتها باكسسوارات اللون الأبيض لأناقة ناعمة ويومية.

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حوراء اللواتي بعباية سماوية بأكمام واسعة

حوراء اللواتي بعباية سماوية بأكمام واسعة -الصورة من حسابها على الانستغرام

حوراء اللواتي، مقدمة برامج تلفزيونية ومدونة عمانية، تنشر الكثير من الصور لإطلالاتها بتصاميم العبايات المختلفة والأزياء الخليجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، ومن أبرز إطلالاتها ارتدَتْ عباية سماوية بتطريز أبيض ناعم للزهور في أطراف الجزأين العلوي والسفلي بأسلوب متباعد وأنيق، وأكملت مظهرها باكسسوارات اللون الفضي.

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عبايات سوداء بأكمام واسعة من فجر

فجر بعباية سوداء -الصورة من حسابها على الانستغرام

نشرت خبيرة التجميل والبلوغر الكويتية، فجر، عدة صور لها بالعبايات السوداء المصممة بأكمام واسعة، ومن أبرز إطلالاتها اختارت عباية سوداء بخيوط ناعمة في أطراف الأكمام مع قماش زهري مصمم بتداخلات بسيطة في المنتصف وأطراف الأكمام، ليمنحها لمسة أنثوية باهرة، ونسقت في الإطلالة الثانية عباية سوداء بتطريز أسود ناعم في أطراف التصميم مع مجوهرات ذهبية لليدين مع حذاء بكعب أسود، أما في الخيار الثالث فتألقت بعباية سوداء مصممة بخطوط اللون الأزرق في الجزء العلوي من التصميم وأطراف الأكمام مع حذاء ناعم باللون البيج.

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