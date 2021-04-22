كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 أبريل 2021 01:35 مساءً - تُعد السلاسل الناعمة من قطع امجوهرات الأساسية التي تحرص أغلب الفتيات على اعتمادها في مختلف إطلالاتهن اليومية، إذ تناسب الإطلالات الكاجوال النهارية، كما يمكن تنسيقها مع الإطلالات المسائية الأنيقة.

وتحرص الكثير من النساء على تنسيق إطلالات جذابة وراقية في رمضان، ولأن مجوهرات رمضان جزء لا يتجزأ من الإطلالة الأنيقة، تقدم لكِ «الخليج 365. نت» في هذا الألبوم، موديلات سلاسل ناعمة تناسب إطلالات رمضان 2021.

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موديلات سلاسل ناعمة تناسب إطلالات رمضان 2021



سلسلة من الذهب الوردي شوميه Chaumet

سلسلة من الذهب الوردي شوميه Chaumet





لإطلالة ناعمة وراقية، قدمت ماركة شوميه Chaumet سلسلة Jeux de Liens Harmony المُصممة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً، ومرصعة بالألماس الأبيض بقطع بريانت.

ويُمكنكِ تنسيق هذه السلسلة الأنيقة، مع إطلالة رمضانية باعتمادها مع عباية باللون الأسود أو الأوف وايت أو البيج أو درجات اللون الأحمر أو السيمون الباستيل.

سلسلة من الألماس من تيفاني أند كو Tiffany & Co

سلسلة من الألماس من تيفاني أند كو Tiffany & Co





تُفضل الكثير من النساء اعتماد المجوهرات الماسية، لأناقتها وفخامتها، لذا قدمت ماركة تيفاني أند كو Tiffany & Co هذه السلسلة الراقية، المُصممة من البلاتين المُرصع بالألماس الدائري اللامع، على شكل وردة صُممت بتلاتها من قطع الألماس الدائري.

ويُمكنكِ تنسيق هذه السلسلة الناعمة، مع إطلالة رمضانية أنيقة، باعتماد عباية باللون الأسود أو الأبيض أو درجات اللون الرمادي.

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سلسلة من الذهب من بوشرون Boucheron





سلسلة من الذهب من بوشرون Boucheron



لإطلالة عصرية أكثر أناقة، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الراقي لسلسلة من ماركة بوشرون Boucheron، والمصممة من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً، ويتدلى منها خاتم Quatre، المُصمم من الذهب الوردي والأصفر والأبيض والبني عيار 18 قيراطاً، ومرصعاً بماسة دائرية صغيرة بوزن 0. 01 قيراطاً.

ويُمكنكِ تنسيق هذه السلسلة الناعمة، مع إطلالة مسائية أنيقة بعباية سوداء أو بدرجات اللون البني، وحقيبة وحذاء مفتوح باللون البيج.



سلسلة من الذهب الأصفر من ديور Dior

سلسلة من الذهب الأصفر من ديور Dior





قدمت ماركة ديور Dior العديد من التصاميم الراقية للسلاسل الناعمة، أعجبنا منها هذه السلسلة المُصممة من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً، على شكل سلسلة رفيعة تزينها مجموعة من الحلقات، ذات تصميم نجمة بثمانية رؤوس.

وصُممت الحلقات التي تزين السلسلة من الذهب الأصفر والألماس، مما منحها تصميماً راقياً وأنيقاً.

ويُمكنكِ تنسيق هذه السلسلة مع إطلالة مسائية راقية، باعتمادها مع عباية باللون الأبيض أو الأوف وايت أو باللون الأسود أو بدرجات اللون البني.

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