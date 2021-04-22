كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 أبريل 2021 01:35 مساءً - الشعر التالف يفسد اطلالة المرأة وينعكس سلباً على نفسيتها وثقتها بالنفس. في هذا التقرير، نقدم لك مجموعة خلطات منزلية لانقاذ شعرك التالف والمقصّف، بهدف استعادة ذاك الشعر الصحي الذي تحلمين به.

ما من شك ان الشعر الصحي يبرز أنوثة المرأة وجمالها، إنما لتحافظي عليه على مر الفصول والظروف المناخية.

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إليك مجموعة من الخلطات المنزلية لانقاذ شعرك التالف:

1- ماسك الفراولة:

خلطة الفراولة مع البيض وزيت الزيتون

يمنح شعرك رائحة راعة ويساعد في ترطيبه من الجذور وحتى الأطراف.

طريقة التحضير: 5 حبات فراولة الى 8 تبعا لطول شعرك وكثافته، صفار بيضة واحدة، ملعقتان من زيت الزيتون. توضع المكونات في الخلاط، وتخفق جيدا لتصبح متماسكة. بعدها ضعي المزيج على خصلات شعرك من الجذور وصولاً الى الأطراف. ينقع نصف ساعة بعدها اغسلي شعرك جيدا باشتخدام شامبو لطيف.

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2- ماسك جوز الهند وحليب اللوز:

ماسك جوز الهند وحليب اللوز

اللوز يحتوي على مغذيات مهمة للشعر، لذلك يعتبر من أهم المكونات في ما يخص العناية بالشعر. إذا اردت الحصول على نتيجة مذهلة، ننصحك بهذا الماسك.

طريقة التحضير: اربع الى 5 ملاعق صغيرة من زلال البيض، أربع الى خمس ملاعق طعام من حليب اللوز، ملعقتان من زيت جوز الهند. تخلط المكونات جيداً وتوضع على الشعر من الجذور وحتى الاطراف. يتم فرك خصلات الشعر بها قبل نقعها مدة ساعة ثم يغسل الشعر بالمياه الفاترة.

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3- ماسك الألوفيرا مع زيت الزيتون:

جيل الالوفيرا يعتبر كنزا طبيعيا

جيل الألوفيرا يعتبر كنزاً طبيعياً للبشرة والشعر والصحة عموماً.

طريقة التحضير: أربع الى خمس ملاعق طعام من جيل الالوفيرا، ملعقة واحدة من زيت الزيتون، صفار بيضة واحدة. يوضع المزيج على الشعر مدة نصف ساعة، ثم يغسل بالمياه الفاترة.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص



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