دليلك الكامل لاختيار العطر المناسب وفقاً لمكوناته

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 أبريل 2021 01:35 مساءً - لطالما كانت العطور جزءاً لا غنى عنه من روتين الجمال لدى جميع النساء، فالعطر لا يمنحك رائحة مميزة وجذابة فقط، وإنما أيضاً له الكثير من الفوائد الأخرى. فعلى سبيل المثال، تساعدك العطور في تحسين حالة المرأة المزاجية وتعزيز ثقتها بنفسها، وتجعلك أكثر جاذبية وجمالاً، إضافة الى أنها تعود بك الى أجمل الذكريات. لكن، كيف تختارين عطرك ليكون أكثر جمالاً وجاذبية على بشرتك؟ في هذا المقال، نرصد لك الدليل الكامل لاختيار عطرك المناسب وفقاً لمكوناته.



طبقات العطر

نغمات العطور المختلفة



طبقات العطور هي النغمات المختلفة التي يتكون منها العطر، التي يمكن الشعور بها في أوقات مختلفة عند التعرض لرائحة معينة، وهي التي تشكل رائحة العطر النهائية. وهناك ثلاث طبقات يتكون منها العطر، هي:

- مقدمة العطر: تتألف من مكونات العطر التي تشمينها ما إن تضعي العطر. فهي تغريك فوراً وإنما لا تدوم طويلاً. كما أنها تعطي الانطباع الأول عن العطر.

- قلب العطر: هو جوهر العطر، ويشكل حوالى 40 الى 80 في المئة من رائحة العطر النهائية، والتي تدوم لفترة أطول وتؤثر أيضاً على القاعدة الأساسية للعطر.

- قاعدة العطر: تشكل ما يصل الى 25 في المئة من رائحة العطر النهائية، وهي تبدأ بالظهور في فترة جفاف العطر على البشرة، وهي التي تعطي الانطباع الأخير عن العطر.

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أبرز أنواع العطور



إذا كنت ترغبين في اعتماد عطر جديد من دون أن تخطئي بالاختيار، عليك أن تطلعي على أنواع عائلات العطور والنغمات التي تتكون منها، والأوقات المثالية لاستخدامها، وهي كالتالي:



العطور المنعشة

العطور المنعشة لأوقات النهار



العطور المنعشة لها رائحة نقية، تتكون عموماً من نغمات الليمون الطازج والسيترونات واليوسفي. كذلك تدخل فيها أحياناً الملاحظات المائية. وهي تعد مثالية لإبقائك نشيطة وحيوية طوال اليوم.

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العطور الزهرية

العطور الزهرية لأوقات النهار والمساء



تُستخرج العطور الزهرية من رائحة الزهور، وهي تتكون من نغمات الورود والزنبق والياسمين والفاوانيا... وبالإمكان اعتماد هذه العطور في النهار والمساء على حد سواء.

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العطور الشرقية

العطور الشرقية مثالية لأوقات المساء



تتكون العطور الشرقية من النغمات الدافئة والحلوة والتوابل، وهي أكثر فخامة من أنواع العطور الأخرى، وهي تنقسم الى عطور شرقية ناعمة، وزهرية – شرقية، وخشبية - شرقية، وتعد مثالية لأوقات المساء.

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العطور الخشبية

العطور الخشبية رائعة لساعات المساء والليل



تُصنع هذه العطور من نغمات الأخشاب، مثل خشب الأرز وخشب الصندل والعنبر وما الى ذلك. يمكنك استخدام هذه العطور عند ساعات المساء وفي الليل. وفي العادة، يتم مزج النغمات الخشبية مع النغمات الحلوة والطحالب، وأحياناً تكون للعطور الخشبية رائحة دخانية وجلدية.

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