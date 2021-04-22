تسريحات شعر يومية وبسيطة من نارين بيوتي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 أبريل 2021 01:35 مساءً - تظهر اليوتيوبر السورية، نارين بيوتي، بكامل براءتها بوجه طفولي ناعم وبـ تسريحات شعر بسيطة بألوان داكنة كالأحمر البرغندي أو الأسود والبني بدرجاته المختلفة، لتزين مظهرها بأسلوب مميز وبسيط، ومن وحي أحدث إطلالاتها نرصد لكُنَّ عدة أفكار للتسريحات اليومية التي يمكنك تطبيقها بكل سهولة على غرارها.



نارين بيوتي بذيل الحصان المزدوج

نارين بيوتي بذيل الحصان المزدوج -الصورة من حسابها على الانستغرام



تُعتبر تسريحة ذيل الحصان المزدوج من التسريحات الطفولية والعفوية التي تعتمدها الكثيرات من الفتيات، ومنهن نارين بيوتي، ولتطبيقها على غرارها ابدئي بتقسيم شعرك إلى نصفين، ثم قومي بربط الجزء العلوي من الجهتين لرفع ذيل الحصان وتسريحه بأسلوب ناعم، واتركي بقية شعرك منسدلاً على الجهتين لتظهري بأسلوب عفوي ناعم.

تابعي المزيد: تسريحات شعر سهلة لاجتماعات الزوم



تسريحة الويفي للشعر القصير

نارين بيوتي بتسريحة الويفي للشعر القصير -الصورة من حسابها على الانستغرام



إن كنتِ تتمتّعين بشعر قصير ولا تعرفين كيف تحصلين على تسريحة الشعر المموّج أو الويفي من دون الاستعانة بمصفِّف الشعر، فيمكنك تطبيق عدة خطوات بأسلوب سهل، فابدئي أولاً بجمع خصلة رفيعة من شعرك بعد تمشيطه جيداً، وضعيها داخل مملِّس الشعر، واضغطي عليها بواسطته، ثم لفّي الخصلة على مملِّس الشعر، وأفلتيها حتى تحصلي على خصلات مموّجة، وبعد أن تنتهي افردي الخصلات بعض الشيء؛ لتتمتّعي بشعر كيرلي قصير بأسلوب طبيعي.

تابعي المزيد: طريقة عمل زيت المورينجا للشعر



نارين بيوتي بذيل الحصان المرتفع

نارين بيوتي بذيل الحصان المرتفع -الصورة من حسابها على الانستغرام



تناسب تسريحة ذيل الحصان المرتفع صاحبات الوجه الناعم والطفولي مثل نارين بيوتي؛ حيث تُبْرِزُ من خلاله جمالَ الملامح بأسلوب عصري ومميز، كما أنها تسريحة لا تبطل موضتها مطلقاً، ولتطبيقه اجمعي الشعر على طريقة ذيل الحصان المرتفعة، واقسمي الشعر إلى قسمين متساويين، واستخدمي خصلة رفيعة من إحداها للفّها حول ذيل الحصان، ثم اجمعي القسمين بواسطة حلقة مطاطية؛ لأنها ستكون بارزة في نهاية التسريحة.

تابعي المزيد: وصفات القرنفل لشعر حريري..ستتفاجئين بالنتائج



تسريحة بوهيمية للشعر المموج

نارين بيوتي بتسريحة الشعر المموج -الصورة من حسابها على الانستغرام



تسريحات الشعر البوهيمية من أكثر الصيحات رواجاً في عالم الجمال لعام 2021، لذا اتبعتْها نارين بيوتي بتسريح شعرها بأسلوب مموج ومنسدل على الكتفين بطريقة عفوية غير منظَّمة، لتتناسب مع مختلف الإطلالات الكاجوال.

تابعي المزيد: طرق للعناية بالشعر في رمضان من النجمات