تحدث عنها كريم عبدالعزيز في الاختيار 2: «ليه الرجالة بتتخنق من جروبات الماميز؟»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من تناغم الحوار الاجتماعي، وسط الأحداث البوليسية، ومواجهات الجماعات الإرهابية، أظهرها مسلسل الاختيار2، الذي يُعرض حصريا على شاشات on، حول بطولات رجال الظل.

على الرغم من أن العمل يدور حول مواجهة الداخلية للجماعة الإرهابية، إلا أن الفنان كريم عبدالعزيز، الذي يقوم بدور «الظابط زكريا» حاول إبراز الجانب الأسري والاجتماعي لحياة الضباط مع زوجاتهم وأبنائهم.

«جروبات الماميز» كانت واحدة من الأمور التي ناقشها العمل ضمن الحوار الذي جمع بين الفنان كريم عبدالعزيزوإنجي المقدم، وبين صديقه إياد نصار، وهو يسخر منها تارة وينتقدها تارة أخرى، ويتأزم منها بعض الأوقات.

جروبات الماميز

وجروبات الماميز، هو مصطلح حديث أو دخيل على أولياء الأمور، الذي أصبح تطبيق «الواتس اب»، هو وجهتهن خلال الفترات الماضية، حيث تتبادل فيه الأمهات تجارب أبنائهم، والأسئلة حول الدراسة والمنهج، وغيرها حتى بات من أحد مصادرهن الرسمية.

ليه الرجالة بتتخنق من جروب الماميز؟

من جانبه، فسر الدكتور طارق إلياس، خبير الاجتماع ومدرب التنمية البشرية، سبب تأزم الرجال من «جروبات الماميز»، مؤكدًا أن الأمر نفسي، نابع من طريقة الزوجة في تعاملها داخل تلك المجموعات، والتي قد تُقرر في بعض الأحيان أن تكون مصدرها الأساسي والرئيسي.

وقال الدكتور طارق إلياس: «الموضوع له شقين، إيجابي وسلبي، وسلبيته في النصايح اللي بتكون بالتجربة مش من حد واعي ولا دارس ولا متعلم، مجرد تجارب الأمهات، واللي مش دايمًا هتكون صح، أو تنفع كل الأولاد».

وتابع «إلياس» خلال حديثه لـ«هن»، عن تأزم الرجال من تلك المجموعات، قائلًا: «بعض الرجالة مش عاوزين ذهن زوجاتهم يتفتح، وإنها متسمعش نصايح من حد غيره، وإنها يكون ليها آراء وغيرها».

واستطرد: «غير إن الجروبات بتخلق حالة من التنافس في الماديات، والطلبة عاوزة تقلد بعضها، وتشتري حاجات أعلى وأغلى، زي صحابها، وده بيضغط على الأب بسبب شكوى الأم وطلباتها».