سرقوا منها 32 مليون دولار.. كيف خدعت عصابة سيدة مسنة عن طريق كارت الفيزا؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استغل عدد من اللصوص طيبة سيدة مسنة تعيش في مدينة الأغنياء هونج كونج، بالصين، وسرقوا مبالغ مالية ضخمة منها عبر الهاتف، حيث كانت كريمة معهم للغاية في إرسال بياناتها.

ووقعت السيدة المسنة التي تبلغ من العمر 90 عاما ضحية عملية سرقة من نوع جديد، حيث اتصل بها عدد من الأفراد، وأبلغها أحدهم أنه من جهة أمنية عليا، وإنه تمت تحديد هويتها الخاصة، وجرى استخدامها في عمليات جنائية خطيرة.

بعد ذلك تمكن السارقون من الحصول على بياناتها الشخصية كاملة، وبتلك الطريقة سرقوا مبلغا ضخما منها وصل إلى 32 مليون دولار أمريكي من السيدة التي تسكن في واحد من أرقى أحياء الصين.

ولكن إحدى مساعدات السيدة المسنة شكت في الأمر، فأبلغت الجهات الأمنية، باحتمالية تعرض العجوز إلى عملية سرقة، وبالفعل تم كشف ما حدث، وتم إلقاء القبض على شاب يبلغ من العمر 19 عاما في هذه القضية، ولكن تم إطلاق سراحه بكفالة.

وفس ذات السياق، أكدت الشرطة أن عمليات الاحتيال عبر الهاتف تزداد بشكل كبير في هذه المدينة، وخاصة في هونج كونج، حيث يعيش الكثير من الأثرياء في تلك المنطقة الفارهة، ويتعرض المسنون فيها لمحاولات عديدة للسرقة عن الطريق البيانات الشخصية وكروت الفيزا، وتحويل الأموال.

وذكرت العديد من التقارير الإعلامية، المتعلقة بجرائم الاحتيال عبر الهاتف، تعرض العديد من الأشخاص لمثل هذه الخدعة التي تسلبهم أموالهم.

وبحسب التقارير، فقد ارتفع هذا النوع من السرقة بنسبة 18% خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت قيمة المبالغ المسروقة حتى الآن لكافة القضايا ما يقرب من 350 مليون دولار هونغ كونغ، أي ما يوازي 45 مليون دولار أمريكي.