طريقة عمل الكنافة باللوتس في البيت خطوة بـ خطوة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يقدم لك موقع «هن»، طريقة سهلة وسريعة لعمل الكنافة باللوتس في البيت مثل المحلات وهي تختلف عن الكنافة التقليدية بالكريمة والقشطة، ويمكن عملها مثل المحلات.

المقادير

نصف كيلو كنافة.

250 جرام جبن كريمي.

قشطة معلبة.

نصف كوب سكر.

كوب زبدة اللوتس.

زبدة.

كاسات للتقديم.

مكسرات للزينة.

طريقة عمل الكنافة باللوتس

تحمر الكنافة بعد تفتيتها في زبدة على نار هادئة حتى يصبح لونها ذهبيا.

توضع الكنافة في قاع كاسات التقديم.

يخلط الجبن الكريمي والقشطة والسكر.

توضع طبقة من خليط الكريمة على الكنافة.

توضع طبقة أخرى من الكنافة المحمرة.

تذاب زبدة اللوتس في الميكروويف أو في حمام ماء.

توضع آخر طبقة من زبدة اللوتس المذابة.

تزين الكنافة بالمكسرات.

توضع في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل قبل التقديم.

يمكن استبدال زبدة اللوتس، بالشوكولاتة الذائبة.