«خناقات ستات اون لاين» ريهام سعيد: بسمة وهبة داست على عيالي.. حسبي الله ونعم الوكيل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عادت الإعلامية ريهام سعيد، إلي دائرة المشاحنات مُجددًا، بمجموعة من البوستات والصور التى تستهدف الإعلامية بسمة وهبة.

وشاركت «سعيد» عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة قديمة تجمعها بالأخيرة، مُعلقة: «في ناس ممكن يدوسوا عليك وعلى سمعتك وعلى عيالك ويصمموا إنهم يشوهوكً عشان يطلعوا على كتافك».

وتابعت الإعلامية: «عيش وملح طظ، دخول بيوت بعض طظ، جدعنة والصورة دي تشهد طظ، المهم الترند، الفلوس والفساتين مش بتعمل بني ادمين».

واختتمت: «في هذا الشهر الكريم ومن كل قلبي حسبي الله ونعم الوكيل، بجد عيب» .

سبب غضب ريهام سعيد من بسمة وهبة

يشار إلي أن الإعلامية بسمة وهبة، استضافت مؤخرًا ببرنامجها «العرافة»، الفنانة ريم البارودي، التي نشب بينها وبين ريهام سعيد أزمة كبيرة، وصل لحد التراشق بالألفاظ على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت «البارودي» خلال الحلقة تتحدث عن أزمتها مع ريهام سعيد، قائلة: «بتغير مني».