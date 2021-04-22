حنان ترك تستغيث: عاملين حسابات مزيفة بإسمي.. وبينشروا كلام على لساني.. متابعون:ارجعي وحشتينا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الغضب تجتاح الفنانة المعتزلة حنان ترك، وعبرت عنها من خلال نشرها لتحذير موجه لمحبيها على مواقع التواصل، تؤكد فيه ضيقها من انتشار عدد من الصفحات التي تنتحل شخصيتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء على موقعي «إنستجرام وفيسبوك»، وتنشر منشورات على لسانها.

وشاركت الفنانة صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات«إنستجرام»، تحذر من التعامل مع تلك الصفحات، إذ قالت:«في صفحات بتنشر كلام على لساني وانا غير مسؤولة عنها وقدمت بلاغات لادارة الفيس بوك لغلقها وحتى ذلك الوقت وفي انتظار رد ادارة الفيسبوك فانا متوقفة تماما عن التعامل والنشر في الفيسبوك وان شاء الله عند توثيق صفحتى على الفيسبوك سيعرف الجميع بالصفحة وتعاملي الآن هيكون من خلال صفحتي الموثقة على تويتر والانستجرام».

وطالبت الفنانة من متابعيها عدم التعامل مع تلك الصفحات، قائلةً؟:«الرجاء من الجميع عدم الانسياق وراء الصفحات المزورة المدعية انها تخصني».

الرواد يعلقون على منشور حنان ترك: وحشتينا.. متصالحة مع نفسها أوي

لقيت الصورة المصاحبة للمنشور التي شاركتها الفنانة المعتزلة حنان ترك، استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، وكان من أبرزها،«ياستي اظهري فالحتة الي تريحك المهم تظهري عشان بتوحشينا، حبيبتي المحترمة ربنا يثبتك ويثبتنا على طاعة الله، انا اعيش بصراع دائم مع مغريات الحياة والفتن والابتلاء يارب ارحمنا، فديت المتصالح مع نفسه وواثق ومؤمن، الله يحفظك ويديم عمرك سعادة، متصالحة مع نفسها أووي، وحشتينا، ممكن تعملي لايفات تتكلمي فيها معانا علشان وحشتينا».

وكانت شاركت الفنانة حنان ترك متابعيها، بمقطع فيديو بخاصية القصص القصيرة، عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، وظهرت وهى تلعب مع ابنتيها «مريم ومنى»، من داخل حديقة منزلها.

وتواصل الفنانة المعتزلة حنان ترك، مشاركة متابعيها من جديد عبر حساباتها على السوشيال ميديا، بعد العودة من عزلة طويلة عن مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر فيديو جديد، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام».