مات له 5 أطفال.. ابنة الشاعر ناجح عمارة «الوحيدة اللي فضلت»: واه يا عبدالودود

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بـ«ملامح وتعبيرات وحركات طفلة موهوبة»، جسدت رؤية عمارة «8 سنوات» ابنة الشاعر ناجح عمارة، من قرية شطورة بمحافظة سوهاج باحترافية شديدة، قصيدة الشيخ إمام، والشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم.

«واه ياعبد الودود واه يا عبد الودود يا رابص ع الحدود و محافظ ع النظام كيفك يا واد صحيح عسى الله تكون مليح و راجب للامام أمك ع تدعي ليك و ع تسلم عليك»، غنتها الطفلة صاحبة الصوت المميز، فى بأداء لفت الأنظار، بعدما حرص والدها على تصويرها ونشر مقطع فيديو لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ليتم تداوله على نطاق واسع بين رواد الموقع.

هي اللي فضلت وراح مني 5 عيال

الشاعر ناجح عمارة، والد الطفلة، يوضح أنه يحرص على تعليم ابنته الشعر وإلقاء القصائد، نظرا لقربها وتعلقها به بشكل كبير، يصطحبها معه فى أى مكان: «هي اللي فضلالي، راح ليا 5 أطفال 3 ولاد وبنتين، كانوا بيموتوا بعد أسبوع من ولادتهم وهي اللي قعدتلي هبة من ربنا».

عمارة يقول خلال حديثه لـ«هٌن»: «رؤية ذكية وبتحفظ بسرعة عشان كدة دخلها مدرسة أزهر عشان تقدر تحفظ القرآن، وفعلا حفظت 3 أجزاء وهي حالياً في 3 ابتدائي، والقصيدة حفظتها في 3 أيام»، و«أي شعر بتحفظه، بتيجي معايا بيت ثقافة شطورة، تسمع وتحفظ وتلقي الشعر ومقدمات السيرة الهلالية حفظاها».

مش خايف من الحسد

يؤكد والد الطفلة، إنه فخور بها، ويصطحبها معه للأمسيات الشعرية، وبيوت الثقافة: «جدتها خايفة عليها من الحسد، لأنها بس اللي عاشت، لكن أنا مش خايف وشايف إنها هدية ربنا ليا».

مضيفة طيران هو حلم الفتاة، يؤكد والدها: «شافت المضيفات في التلفزيون من وقتها اتعلقت، نفسي تسافر وتلف الدنيا».