حكاية 30 يوما ضياع.. «منة» طفلة تاهت من أهلها في الدقهلية ومواطن يتكفل بها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكثر من 30 يوما مروا على واقعة العثور على طفلة تدعى منة محمد، من قبل مجموعة من الأهالي في أحد أسواق بيع الخضار بمنطقة شبين في محافظة الدقهلية، بشكل غامض، دون التوصل إلى أي من أفراد أسرتها أو أي شخص يتعرف عليها، حتى الساعة، ليبدأ أحد المواطنين التكفل بحالتها ورحلة بحثه عن أسرتها.

تفاصيل العثور على الطفلة

«السيد سالم»، موظف ثلاثيني، يكشف خلال حديثه لـ«هن» تفاصيل العثور على الطفلة التي تبلغ من العمر ما يقارب العامين والنصف، قائلا: «من أكتر من شهر، في ناس لاقوها في سوق عندنا في شبين الدقهلية كانت تايهة وبتعيط وبتدور على أهلها ومش عارفة توصلهم».

التكفل بحالة الطفلة

وسرعان ما بادر الموظف الثلاثيني لاصطحاب الطفلة إلى منزل أسرته ورعايتها حتى يتم الوصول إلى أحد من أفراد عائلتها، «خدتها معايا البيت وقاعدة مع مراتي وولادي، وعرفت منها إن اسمها منة محمد، ووالدتها اسمها سحر، وبتقول إنها ساكنة عند منطقة اسمها الرشاح ده كل اللي هي تعرفه عن نفسها وعيلتها لحد دلوقتي، واحنا استنتجنا إن المنطقة دي ممكن تكون في محافظة القليوبية لأننا معندناش منطقة هنا بالاسم ده».

البحث عن أسرة الطفلة عبر «فيس بوك» واستنتاجات حول خطفها

بعد محاولات عديدة باءت بالفشل من محاولة العثور على أهل الطفلة، لجأ السيد سالم، إلى بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أملا في الوصول إلى أي دليل أو صلة بأسرتها أو أي شخص يتعرف عليها، «بعد ما عدى أكتر من شهر من غير ما حد يكلمنا، نزلت صورها على فيس بوك جايز حد يتعرف عليها، ولما حاولت أعمل محضر قالولي خليها عندك في البيت لو محدش من أهلها ظهر هنوديها لملجأ أو دار رعاية يتكفل بحالتها، وجهات التحقيق استنتجت إنها ممكن تكون مخطوفة، لأننا لما لاقيناها في السوق كانت جاية من ناحية محطة القطار».