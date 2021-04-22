منها عظام الدجاج.. هذه الأطعمة والمشروبات سامة للكلب

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

ليس كل ما يشتهيه الإنسان يمكن أن يتناوله حيوانه الأليف. هناك أطعمة ومشروبات معينة سامة أو في أسوأ الحالات، تكون مميتة للكلب مثل العنب والزبيب. أنها تحتوي على حمض الأكساليك الذي يمكن أن يسبب فشل كلوي حاد في الحيوانات الأليفة.

يقدم الخبراء من مجلة محبي الحيوانات قائمة بالأطعمة الأخرى التي يمكن أن تسبب مشاكل للكلاب:

القهوة:

هناك مادة جرى العثور عليها في الكافين هي السبب، حيث يؤثر الميثيل زانثين على الجهاز العصبي للكلاب ويمكن أن يؤدي حتى إلى الوفاة في بعض الحالات.

ويمكن أن تشير أيضا النوبات والرعشة والأرق وارتفاع درجات الحرارة والإسهال والقيء أو عدم انتظام ضربات القلب إلى التسمم.

الكاكاو-الشوكولاتة:

الثيوبرومين وهي مادة شبه قلوية من نبات الكاكاو، هي مادة سامة للحيوانات الأليفة. وبالنسبة للجراء وسلالات الكلاب الصغيرة يمكن أن تكون حتى الكميات الصغيرة مهددة للحياة.

البصل:

يدمر حمض الكبريتيك في البصل خلايا الدم الحمراء في الكلاب. ويعد البصل ساما للكلاب بدءا من خمسة إلى عشرة جرامات لكل كيلو من وزن الجسم. ويمكن أن يؤدي إلى الإسهال ودم في البول وقيء وسرعة في التنفس.

الثوم والثوم البري والثوم المعمر:

يدمر الهيموجلوبين في خلايا الدم الحمراء. ثم يعاني الكلب من الأنيميا.

عظام الدجاج:

إنها تتشقق بسهولة وتجرح فم الكلب أو حنجرته أو معدته.

الأفوكادو:

وجود البيرسين وهو سم الفطريات في الأفوكادو يمكن أن يسبب إسهال وقيء للكلاب. كما أن البذرة الكبيرة للأفوكادو ليست أمرا هينا، فيمكن أن يختنق الكلب بها.

الإكسيليتول:

بعد نحو عشرة إلى ثلاثين دقيقة من استهلاك بديل السكر هذا، تنطلق كمية كبيرة من الإنسولين ما يؤدي إلى تراجع مستوى السكر في الدم وهذا أمر يشكل تهديدا على الحياة.