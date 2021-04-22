«دافعت عن المرأة وجالها اكتئاب».. محطات في مسيرة «ساندي» يوم ميلاها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اشتهرت بجمالها وأناقتها، فضلًا عن صوتها الدافئ، كما أن لها عدة تجارب في السينما والتلفزيون، وتعد أيضا فتاة أحلام لكثير من الشباب، وواحدة من أنجح المطربات، هي ساندي.

ويتزامن اليوم 22 إبريل، عيد ميلاد الفنانة والمطربة ساندي، حيث يُقدم «هُن» فى سطور جوانب من حياتها:

دافعت عن قضايا المرأة بالغناء

أطلقت الفنانة ساندي، فيديو كليب، باسم «الرجالة ماتوا في الحرب»، من كلماتها وألحانها، دافعت خلاله وتبنت قضايا المرأة، وتحدثت عنه قائلةً :«90٪ من الستات أصبحن يعملن كالرجل، فهي تتحمل الكثير وفي الآخر يشتكي إنها مقصرة، رغم إنه ملوش عين يشتكي، معظم الرجال أصبحوا سلبيين ويلقوا اللوم على المرأة ونابعة من تجارب وجدتها حولي».

هستيريا بكاء مع صاحبة السعادة

في عام 2014، ظهرت ساندي مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، وهي تبكي بشكل كبير.

وصرحت «ساندي» أنها بعد نجاحها الغنائي شعرت برغبة قوية لترك المجال والاعتزال: «حاسة إني باجي على نفسي في حاجات كتير وعليا ضغوط كتيرأوي من كل الناس مبقتش قادرة أكمل»، لتصفها الإعلامية بأنها «بسكوتة».

إصابتها بالإكتئاب

ودخلت ساندي، في موجة اكتئاب شديدة، عقب إعلان اعتزالها من قبل زوجها الأول، حتى دخلت في انهيار عصبي، إذ قالت: «عندي اكتئاب حاد باخد علاج لإني بصرخ من كتر الصداع وسافرت عشان مدخلش في الحالة دي ووقفتها الأدوية بس أخدتها فترة كبيرة».

تهديدات وفضايح

وروت ساندي، خلال استضافتها في برنامج «معكم»، مع الإعلامية منى الشاذلي، كواليس تلقيها تهديدات، قائلةً: «كنت بتهدد أنا هأذيكي هنزل صور ليكي وأنا معرفش صور إيه، أنا عايشة 8 سنين مع شخص مش عارفة بيحضر لي إيه».

عمليات التجميل

وقبل أعوام، نشرت المطربة ساندي، لجمهورها بث مباشر على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث ردت على متابعيها بطرق كوميدية.

وردت ساندي، على أكثر من رسالة من متابعيها بشأن قيامها بعمل عمليات تجميل، وسيليكون، حيث قالت: «والمصحف ما فيه سيلكون، إنتم فاهمين غلط، دي خدودي ومعملتش ولا عملية تجميل».