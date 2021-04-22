الامارات | مشاهير يوجهون رسالة إلى بايدن لحماية غابات الأمازون

شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهير يوجهون رسالة إلى بايدن لحماية غابات الأمازون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حثّ مشاهير، من بينهم ليوناردو دي كابريو وكاتي بيري وخواكين فينيكس، الرئيس الأميركي جو بايدن، في رسالة مفتوحة، على المساعدة في حماية غابات الأمازون المطيرة بشكل أفضل، وعدم توقيع أي اتفاقات مع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو.

وأعربت مجموعة من الفنانين والموسيقيين الدوليين في الرسالة، التي نشرت أول من أمس، قبل قمة المناخ الافتراضية التي تصادف يوم الأرض، عن قلقها من أن الولايات المتحدة قد تتفاوض على اتفاق بيئي مع بولسونارو.

وجاء في الرسالة «إن بولسونارو وإدارته انتهكا حقوق السكان الأصليين الذين هم حراس الغابات.. ونحث إدارتكم على الاستماع إلى ندائهم، وعدم الالتزام بأي اتفاقات مع البرازيل في هذا الوقت».

ويتهم الرئيس البرازيلي بتدمير الغابات المطيرة من أجل الربح، وتجاهل الاستيلاء على الأراضي وقطع الأشجار غير القانوني وحرقها.

وبلغت إزالة الغابات المطيرة في منطقة الأمازون البرازيلية أعلى مستوى لها منذ 12 عاماً، وفق ما ذكرت وكالة الفضاء «إنبي»، المسؤولة عن مراقبة الغابات المطيرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news