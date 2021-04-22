الامارات | «الناشئة» في رحلة مع التراث البحري الإماراتي والصقور

شكرا لقرائتكم خبر عن «الناشئة» في رحلة مع التراث البحري الإماراتي والصقور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت «ناشئة الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، برنامجين عن بُعد، بهدف تعميق مفاهيم التراث الأصيل لدولة الإمارات في نفوس منتسبيها، وتعريفهم بملامح حياة الآباء والأجداد للحفاظ على التراث وصونه.

جاء البرنامج الأول بعنوان «رحلة مع التراث البحري الإماراتي»، بالتعاون مع مجلس إرثي للحرف المعاصرة التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، والذي اشتمل على حوار وسرد قصصي قدمه رئيس جمعية ابن ماجد للفنون الشعبية والتجديف في رأس الخيمة ناصر حسن الكاس آل علي.

وتعرف المشاركون خلال الحوار الذي أدارته أمنية عيد، من مجلس إرثي، وعبدالله سالم الشامسي، أحد منتسبي مركز ناشئة المدام، إلى دور الجمعية في الحفاظ على التراث والاهتمام به وإحيائه بكل تفاصيله ونقله للأجيال، عبر عدد من القاعات والمتاحف التي يضمها المبنى الرئيس للجمعية، والتي تشمل قطعاً أثرية تجسد مختلف القطاعات التراثية، خصوصاً ما يرتبط بالتراث البحري.

واستمع المشاركون إلى معلومات قيّمة عن رحلات الغوص على اللؤلؤ، وأدوات الصيد قديماً، وأنواع السفن المستخدمة في الرحلات، ومواسم الصيد، والأدوات المستخدمة لفلق المحار لاستخراج اللؤلؤ من جوفه، وأنواع اللؤلؤ وكيفية التفريق بين الطبيعي والصناعي من حيث الملمس والوزن واللون والشكل، إضافة إلى طريقة صنع مِسبحة من اللؤلؤ.

وفي برنامج ثانٍ حمل عنوان «الصقارة»، نظم بالتعاون مع نادي الشارقة للصقارين، وقدمه نائب رئيس مجلس إدارة النادي عبدالعزيز سلطان آل علي، تعرف المشاركون إلى رياضة الصيد بالصقور التي تُعد من الرياضات التراثية المهمة التي يتوارثها الأجيال، وأهم الصفات الواجب توافرها في الصقارين.

وتعرف المشاركون إلى أنواع الصقور المنتشرة في دولة الإمارات، وكيفية الاعتناء بها والحفاظ عليها ووقايتها من الأمراض، إضافة إلى أهم الأدوات المستخدمة في الصيد بواسطتها.

وما بين العصور الجيولوجية والصخور الرسوبية، استمع الناشئة إلى قصة أصل كوكب الأرض في حديث من الأستاذ المساعد في قسم علوم الأرض بجامعة خليفة الدكتور محمد السويدي، في برنامج بعنوان «حديث الأرض»، بهدف تنمية معارفهم وتمكينهم من تقدير عمر الأشياء عبر الزمن، وتفسير بعض الظواهر الجيولوجية للأرض، بما يؤهلهم لمهن علوم الأرض مستقبلاً.

وتجول المشاركون بين محطات من التاريخ الجيولوجي لكوكب الأرض عبر معرفة الإجابة عن العديد من الأسئلة منها: كم عمر الأرض، وكيف يمكن تحديده بدقة، وأسباب وجود أصداف على رؤوس الجبال، وأسباب ملوحة مياه البحر، وهل صحيح أننا نعيش في عصر جليدي؟

«حديث الأرض»

تعرف ناشئة الشارقة خلال برنامج «حديث الأرض» إلى أصل كوكب الأرض، والعمر الجيولوجي وتسلسل الأحافير، وأغلفة الأرض والمحتوى الداخلي لها، ودورات نظام الأرض ما بين الهيدرولوجية ودورات الصخور.

رئيس «جمعية ابن ماجد»:

• الجمعية مهتمة بإحياء التراث والحفاظ عليه بكل تفاصيله ونقله للأجيال.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news